恒指連升7日，累計升895.78點，對上一次連升7日是2024年4月30日。科指倒跌，國指亦連升兩日。全周計，恒指國指連升4周，科指則跌1.2%。恒指對上一次連升4周，是2024年8月30日；國指則是2月7日。

恒指今早高開80點，高位升131點，低位跌83點，高低波幅215點。上升股份比例為30.66%，下跌為34.17%，無升跌為35.15%。

恒指收市升91點或0.4%，報22867點，大市成交金額1616億元，較上日減少13.05%，是5月2日1337.28億元成交後最少；國指升8點或0.1%，報8308點。恒生科技指數收報5180點，跌0.93%。

藍籌股成交金額768.56億元，佔大市成交47.55%；科指成份股成交金額465.86億元，佔大市成交28.82%；國指成份股成交金額646.01億元，佔大市成交39.97%。

24隻雙櫃台股，總成交0.71億元人民幣，相當於約0.76億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.64%，至153.98億元，佔大市成交9.52%。牛熊證成交金額72.17億元，增加31.21%；窩輪成交金額81.8億元，增加6.24%。

藍籌46隻升，36隻下跌，1隻無升跌。恒地（0012）升6.18%，收報24.05元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌4.76%，收報43元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.29元，升2.09%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報32.45元，跌7.94%。

恒指續於50天線(22790.4點)爭持，收市重返其上。科指曾下試10天線(5114.77點)。

北水南下合計淨流入40.44億元，終止連續2日流出，淨流入金額是5月6日134.75億元後最多。北水本月累計流入72.69億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）752.24億元，較上日減6.75%，佔香港市場成交額由上日的21.69%增至23.27%。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.58%，是5月8日後最大升幅，當日升幅為1.27%。高見22907.91點，是5月8日22979.29點後最高。收市報22867.74點，是4月2日後收市新高，當日報23202.53點。

連升7日，累計升895.78點，對上一次連升7日是2024年4月30日。

連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月2日。

科指曾跌最多2.13%，是4月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.53%。低見5117.57點，是5月2日5079.01點後最低。收市報5180.25點，是4月30日後收市新低，當日報5087.42點。第1日陰燭。

國指曾升最多0.45%，是5月8日後最大升幅，當日升幅為1.6%。高見8337.48點，是5月8日8374.34點後最高。今日收市報8308.83點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升2日，累計升66.58點，對上一次連升2日是5月2日。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累升1.61%或363點，升幅是5月2日後最大，當時收市升幅為2.38%；恒指連升4周，對上一次連升4周，是2024年8月30日；本周表現最佳的是吉利（0175），累升10.07%，其次為金沙中國（1928）及領展（0823），分別升10%及9.76%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌9.47%，其次為石藥（1093）及蒙牛（2319），分別跌7.57%及7.3%。

國指本周累升0.95%或77點，升幅是5月02日後最大，當時收市升幅為1.86%；國指連升4周，對上一次連升4周，是2月7日；本周表現最佳的是吉利（0175），累升10.07%，其次為美團（3690）及招商銀行（3968），分別升6.42%及6.11%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌9.47%，其次為百濟神州（6160）及石藥（1093），分別跌8.18%及7.57%。

科指本周累跌1.22%或63點，跌幅是4月11日後最大，當時收市跌幅為7.77%；本周表現最佳的是美團（3690），累升6.42%，其次為理想（2015）及騰訊音樂－ＳＷ（1698），分別升5.22%及4.07%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌10.73%，其次為中芯國際（0981）及地平線機器人－Ｗ（9660），分別跌9.47%及8%。

午後消息股表現

乘客轟派過期10個月花生 向空姐反映無下文無道歉 國泰（0293）：已就事件展開調查。收報9.46元，升0.85%。

恒隆（0101）旗下山頂廣場五一期間客流量增逾五成。收報6.18元，升1.48%。

神威藥業（2877）首季收入跌32%。見52周低7.09元，收報7.12元，跌2.47%。

小黃鴨德盈（2250）斥250萬幣組合營 開發IP矩陣的AI大模型智能產品。創上市新低，見0.9元，收報0.99元，升6.45%。

今早及隔晚消息股表現

中國4月美元計價出口增8.1% 進口跌0.2% 均好過預期。

港口運輸股

德翔海運（2510）收報6.63元，升5.57%。

中遠海控（1919）收報12.44元，升1.97%。

太平洋航運（2343）收報1.74元，無升跌。

招商局港口（0144）收報13.26元，升2.31%。

東方海外（0316）收報115元，升3.14%。

比亞迪（1211）據報目標在2030年海外銷量佔比一半。收報387元，升0.31%。

譚仔國際（2217）最快今日公布業績。創52周高，見1.52元，收報1.52元，升1.33%。

招行（3968）及中信銀行（0998）擬各自斥資成立金融資產投資公司，共涉資250億人幣。招行收報46元，升1.77%。

中信銀行（0998）收報6.26元，升1.46%。

中芯（0981）首季純利升1.6倍，惟第二季指引料收入按季跌最多6%。收報43元，跌4.76%。

正榮地產（6158）主席及行政總裁齊辭任。平上市低位0.038元，收報0.039元，無升跌。

唐家成獲行政長官續任港交所（0388）主席。收報372.4元，升1.42%。

百度（9888）Apollo與神州租車達成合作，推自動駕駛汽車租賃服務。收報84.55元，跌0.53%。

中國安儲能源（2399）擬伙鼎石資本，將儲能資產收益權證券化。收報0.26元，升1.96%。

亞洲電視（0707）完成配股，淨籌2056萬元用於交租出糧。收報0.061元，升41.86%。

京東（9618）推「頂尖青年技術天才計劃」搶AI人才，薪酬不設上限。收報131.5元，跌0.08%。

宏利（0945）港澳首季NBV按年上升113%至20.1億元。收報240元，升1.35%。

內地據報考慮全國範圍內推廣商品房現房銷售制度。

藍籌內房

中海外（0688）收報13.18元，跌2.23%。

龍湖（0960）收報10.02元，跌1.76%。

華潤置地（1109）收報25.5元，跌2.86%。

銀娛（0027）呂耀東：五一檔期生意有雙位數升幅。收報30.7元，升0.99%。

東風汽車（0489）4月銷量跌3%至13.87萬輛。收報4.09元，跌3.08%。

統一（0220）首季稅後利潤按年升32%。創52周高，見10.08元，收報9.84元，升9.58%。

碧桂園（2007）4月合同銷售額按年跌20%。收報0.415元，跌1.19%。

華虹半導體（1347）首季少賺跌88%，銷售收入升逾17%。收報32.45元，跌7.94%。

保誠（2378）伙佛山復星禪誠醫院推跨境醫療網絡服務。收報84.85元，跌1.16%。

破頂股表現

破頂股包括，賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.52元，收報1.51元，升1.34%；安德利果汁（2218）創上市新高，見24.5元，收報17.8元，升23.96%；安科系統（8353）創上市新高，見1.08元，收報1.08元，升0.93%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.05元，收報0.96元，升5.49%；正力新能（3677）創上市新高，見9.5元，收報9.41元，升9.42%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1118.8元，收報1118.8元，升0.1%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1069.9元，收報1069.9元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.75元，收報1096.75元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8518.4元，收報8518.4元，升0.26%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1183.1元，收報1183.1元，升0.08%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.55元，收報104.55元，升0.05%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.45元，收報1058.45元，升0%；大唐發電（0991）創52周高，見1.95元，收報1.9元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見5.47元，收報5.45元，升1.87%；達力集團（0029）創52周高，見14.6元，收報14.48元，跌0.14%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.058元，收報0.052元，升1.96%；統一企業中國（0220）創52周高，見10.08元，收報9.84元，升9.58%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.14元，無升跌；雲鋒金融（0376）創52周高，見2.6元，收報2.19元，跌4.37%；北京控股（0392）創52周高，見32.55元，收報32.4元，升1.09%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，無升跌；遠大醫藥（0512）創52周高，見7.68元，收報7.47元，升5.06%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.042元，收報0.042元，跌2.33%；弘毅文化集團（0419）低見0.042元，收報0.042元，跌2.33%；中國天弓控股（0428）低見0.175元，收報0.176元，跌0.56%；稻香控股（0573）低見0.295元，收報0.3元，跌1.64%；智數科技集團（1159）低見0.415元，收報0.435元，無升跌；盈滙企業控股（2195）低見0.04元，收報0.042元，跌8.7%；小黃鴨德盈（2250）低見0.9元，收報0.99元，升6.45%；遠洋集團（3377）低見0.136元，收報0.139元，跌0.71%；亨得利（3389）低見0.086元，收報0.094元，無升跌；華鼎控股（3398）低見0.095元，收報0.113元，無升跌。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.35元，收報1.4元，跌11.39%；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.142元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；恆和集團（0513）低見0.148元，收報0.148元，無升跌；怡邦行控股（0599）低見0.12元，收報0.15元，升7.14%；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；坤集團（0924）低見0.4元，收報0.46元，跌6.12%；歡喜傳媒（1003）低見0.35元，收報0.365元，跌1.35%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.33元，收報0.475元，跌44.12%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國投融資（1226）創52周高，見1.8元，收報1.6元，升213.73%；中國碳中和（1372）創52周高，見0.67元，收報0.61元，升56.41%；亞洲電視控股（0707）收報0.061元，升41.86%；亞太金融投資（8193）收報0.188元，升38.24%；梧桐國際（0613）創52周高，見0.89元，收報0.86元，升36.51%；高雅光學（0907）創52周高，見0.285元，收報0.26元，升34.02%；東京中央拍賣（1939）收報1.07元，升30.49%；新都酒店（8315）收報0.106元，升27.71%；力高集團（1622）收報0.18元，升26.76%；中國城市基礎設施（2349）收報0.066元，升24.53%；進業控股（8356）收報0.62元，升24%。

下跌異動股，包括，MAYER HOLDINGS（1116）見52周低0.33元，收報0.475元，跌44.12%；龍皇集團（8493）收報0.052元，跌29.73%；曼妠（8186）見52周低0.189元，收報0.21元，跌27.59%；國茂控股（8428）收報0.45元，跌25%；瀛海集團（8668）創上市新低，見0.078元，收報0.078元，跌21.21%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.33元，跌20.48%；南戈壁（1878）收報2.28元，跌19.43%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.067元，跌19.28%；山東墨龍（0568）收報2.77元，跌18.53%；正商實業（0185）收報0.08元，跌17.53%。

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