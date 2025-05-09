百度（9888）旗下自動駕駛分支蘿蔔快跑獲運輸署更新自動駕駛車輛試行牌照，並擴大其自動駕駛車輛在港的測試區域。蘿蔔快跑指，旗下汽車在港測試進展良好，在港安全行駛里程逾14000公里。未來冀在保障安全的前提下有序推動自動駕駛汽車在港落地，並將業務逐步拓至海外更多國家及地區。
蘿蔔快跑方面指，自2024年12月開始測試至今，蘿蔔快跑在港安全行駛里程已超過14000公里。隨著此次測試道路的擴展，蘿蔔快跑每次道路測試的車輛由5輛增加至10輛，可讓系統收集更多有用數據，並進一步驗證多輛車早晚高峰測試。
該公司發言人表示，香港是蘿蔔快跑首個右舵駕駛、左側通行市場，技術、運營方面都與內地有較大差別。而在港測試進展良好令公司深受鼓舞。
運輸署發言人此前表示，蘿蔔快跑自2024年12月起在北大嶼山進行道路測試至今，在不同道路場景中表現穩定，已達到高度自動化駕駛水平（國際標準為L4級）。這意味著蘿蔔快跑能夠在特定運行條件下持續執行所有動態駕駛任務，並自動執行最低風險策略，技術水平與內地及世界其他地區相當。
蘿蔔快跑方面又指，基於全球首個支援L4級無人駕駛的大模型，蘿蔔快跑可以兼顧技術的安全性和泛化性，做到安全性高於人類駕駛員10倍以上。過去兩年的數據顯示，蘿蔔快跑實際車輛出險率僅為人類司機的1/14。截至目前，蘿蔔快跑已累計提供超過1000萬次出行服務，安全行駛里程超過1.7億公里，其安全性和穩定性得到眾多用戶廣泛好評。
此外，蘿蔔快跑指其於本港以外的其他海外地區布局也在加快，包括今年3月底，蘿蔔快跑先後宣布落地杜拜和阿布扎比，及在迪拜市區開展無人駕駛規模化測試和服務、部署超過1000台全無人自動駕駛汽車，並與合作夥伴共同打造阿布扎比規模最大的無人車隊。與此同時，公司也在持續探索出海更多市場。
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