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全日沽空金額減19% 比率兩周低 盈富沽空增0.24%

大市全日沽空金額201.31億元，較上日減少19.1%，沽空金額佔大市成交比率由上日的13.38%降至12.45%，是4月25日後新低，當日報12.27%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）18.66億元，較上日增加0.24%，上日流通股份增0.75%或4600萬個，至61.09億個，是4月24日後最多，當日達61.45億個。

沽空增幅最多的股份為，巨星傳奇（6683）增加8702.12%，至587.93萬元；沽空減幅最多的股份為，安碩滬深三百（2846）減少99.95%，至8276元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率57.44%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率48.5%。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增3.56%或1231.39萬個，至3.58億個，是4月29日後最多，當日達3.67億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.86%或16200萬個，至88.64億個，是2024年12月17日後最多，當日達89.87億個。

其餘請看附圖。

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