瑞銀據報要求銀行家短程中國差旅不要乘搭商務艙 以減省成本
《彭博社》引述知情人士報道，瑞銀集團已指示銀行家，前往中國的短途差旅不要乘搭商務艙，以尋求調整其全球差旅政策，並在交易放緩的情況下削減亞洲的成本。
知情人士表示，該公司要求航程超過5小時才能乘搭商務艙，多年來適用其他國家，專注中國業務的銀行家如今也要受此限制。
另有知情人士指，專注中國市場的銀行家之所以能在短程航班上享受商務艙特權，部分原因是中國的機票價格通常低於其他市場類似航程的價格。例如從香港飛往上海只需不到3個小時，商務艙單程票價有時不到500美元（約3900港元）。
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