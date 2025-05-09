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TVB獲許濤增持 徐敬辭任非執董 「希望（公司）最壞時間已過，同香港一樣」

電視廣播（0511）（TVB）刋發公告指，獲悉行政主席許濤與非執行董事徐敬簽訂買賣協議，徐敬據此將持有TVB的Young Lion Holdings（YLH）股份的權益轉讓予許濤。現時YLH間接控股邵氏兄弟公司，後者則持有TVB超過1.16億股。是次交易須經通訊事務管理局批准，TVB已向通訊局申請必要的批准，局方已授出批准。TVB亦獲YLH通知，有關股權交易已於5月9日完成。

完成交易後，徐敬已經沒有在YLH持有任何股份。此外，徐敬因為健康狀況及退休計劃，辭任TVB非執執董事職位，並自5月9日起生效。徐敬確認與TVB董事局之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須股東垂注之事宜。TVB董事局亦衷心感謝徐敬多年來對董事局及TVB作出之貢獻。

通訊事務管理局發稿指，批准TVB就涉及YLH的股份轉讓而提出的股權結構變動申請。該局指，YLH原本透過其全資附屬公司間接持有無綫25.02%的有表決權股份。通過有關交易，YLH的現有股東將部分股份轉讓予許濤控制的公司Vanilla Sky Limited。

有關交易於今日完成，無綫的股權結構變動亦隨即生效。在交易完成後，YLH仍然是無綫的主要股東，而許濤則成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。通訊局表示，信納無綫在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》（第562章）及其免費電視牌照內對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。

TVB今日股價收報3.29元，無變動，全日成交額達到316萬元。

本報電剛辭任TVB非執董的徐敬，他回覆記者提問時，就辭任一事指出：「最近健康麻麻地，又咁嘅年紀」，他更說：「希望（公司）最壞時間已過，同香港一樣」，並認為公司的發展要視乎香港經濟而定。

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