許濤更指出，代表董事局全體成員，衷心感謝徐敬在任期內展現的專業操守及貢獻，也祝願他退休生活安康如意、事事順利。

另徐敬同樣透過公司回覆傳媒查詢時指，完成此次交易後，考慮到健康情況，將正式開展退休生活。他對許濤及TVB團隊充滿信心。這些年來，無論是在市場的高低起伏中，TVB都展示了其卓越的行業領導力。他衷心祝福TVB未來能夠取得更大的成就。

資料顯示，徐敬是於2020年12月2日獲委任進入TVB董事會，成為非執行董事，至今歷時4年5個月。他本身未有加入TVB任何委員會。

其他報道

瑞銀據報要求銀行家短程中國差旅不要乘搭商務艙 以減省成本

平保增持招行

平保增持郵儲行

平保減持建行至5%以下

會財局對會計師指控 追究違反規定責任

全日沽空金額減19% 比率兩周低 盈富沽空增0.24%

恒指收市升91點連升7日 波幅、成交、北水交易額齊縮 恒指國指連升4周

百度旗下蘿蔔快跑在港自動駕駛測試區域獲准擴大

台積電4月營收增48%創新高股價升逾3% 惟市場憂台幣升值拖累業績

比特幣再衝破10萬關 渣打料大戶加持下今季或最少升至12萬美元

金管局伙銀行學會辦2025綠色金融科技比賽

星展香港推「股票交易星級會員計劃」 按3個月股票交易額收經紀佣金

乘客轟派過期10個月花生 向空姐反映無下文無道歉 國泰：已就事件展開調查

華僑銀行首季純利跌5% 經濟前景具挑戰性撥備增25%

英偉達據報計劃為中國市場推出降級版H2O晶片

恒隆旗下山頂廣場五一期間客流量增逾五成

瑞銀王宗豪：DeepSeek帶動國際投資者首季加倉中國股票

關稅戰丨美國據報擬降低對華關稅 尋求中國放寬稀土管控

【有片：埋身擊】上證指數須升破呢個水平 才可確認上升趨勢

半日沽空金額減17% 盈富沽空增16% 街貨兩周高 南方恒生科技街近5個月高

神威藥業首季收入跌32%

盧特尼克：日韓貿易協議會比英國更複雜