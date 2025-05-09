電視廣播（0511）出現最新股權變動，行政主席許濤透過公司回覆傳媒查詢時表示：「過去4年，TVB不斷推動改革，各方面的顯著成果有目共睹。我透過這次交易從徐敬先生手上購得Young Lion Holdings Limited股份，間接取得TVB股權，成為TVB重要股東，此項策略性舉措充分體現了我對TVB持續增長態勢及長期市值提升的堅定信心」。
許濤更指出，代表董事局全體成員，衷心感謝徐敬在任期內展現的專業操守及貢獻，也祝願他退休生活安康如意、事事順利。
另徐敬同樣透過公司回覆傳媒查詢時指，完成此次交易後，考慮到健康情況，將正式開展退休生活。他對許濤及TVB團隊充滿信心。這些年來，無論是在市場的高低起伏中，TVB都展示了其卓越的行業領導力。他衷心祝福TVB未來能夠取得更大的成就。
資料顯示，徐敬是於2020年12月2日獲委任進入TVB董事會，成為非執行董事，至今歷時4年5個月。他本身未有加入TVB任何委員會。
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