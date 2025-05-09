moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

許濤：間接取得TVB股權屬策略舉措  體現對TVB增長及市值提升具信心

電視廣播（0511）出現最新股權變動，行政主席許濤透過公司回覆傳媒查詢時表示：「過去4年，TVB不斷推動改革，各方面的顯著成果有目共睹。我透過這次交易從徐敬先生手上購得Young Lion Holdings Limited股份，間接取得TVB股權，成為TVB重要股東，此項策略性舉措充分體現了我對TVB持續增長態勢及長期市值提升的堅定信心」。

許濤更指出，代表董事局全體成員，衷心感謝徐敬在任期內展現的專業操守及貢獻，也祝願他退休生活安康如意、事事順利。

另徐敬同樣透過公司回覆傳媒查詢時指，完成此次交易後，考慮到健康情況，將正式開展退休生活。他對許濤及TVB團隊充滿信心。這些年來，無論是在市場的高低起伏中，TVB都展示了其卓越的行業領導力。他衷心祝福TVB未來能夠取得更大的成就。

資料顯示，徐敬是於2020年12月2日獲委任進入TVB董事會，成為非執行董事，至今歷時4年5個月。他本身未有加入TVB任何委員會。

其他報道

瑞銀據報要求銀行家短程中國差旅不要乘搭商務艙 以減省成本

平保增持招行

平保增持郵儲行

平保減持建行至5%以下

會財局對會計師指控 追究違反規定責任

全日沽空金額減19% 比率兩周低 盈富沽空增0.24%

恒指收市升91點連升7日 波幅、成交、北水交易額齊縮 恒指國指連升4周

百度旗下蘿蔔快跑在港自動駕駛測試區域獲准擴大

台積電4月營收增48%創新高股價升逾3% 惟市場憂台幣升值拖累業績

比特幣再衝破10萬關 渣打料大戶加持下今季或最少升至12萬美元

金管局伙銀行學會辦2025綠色金融科技比賽

星展香港推「股票交易星級會員計劃」 按3個月股票交易額收經紀佣金

乘客轟派過期10個月花生 向空姐反映無下文無道歉 國泰：已就事件展開調查

華僑銀行首季純利跌5% 經濟前景具挑戰性撥備增25%

英偉達據報計劃為中國市場推出降級版H2O晶片

恒隆旗下山頂廣場五一期間客流量增逾五成

瑞銀王宗豪：DeepSeek帶動國際投資者首季加倉中國股票

關稅戰丨美國據報擬降低對華關稅 尋求中國放寬稀土管控

【有片：埋身擊】上證指數須升破呢個水平 才可確認上升趨勢

半日沽空金額減17% 盈富沽空增16% 街貨兩周高 南方恒生科技街近5個月高

神威藥業首季收入跌32%

盧特尼克：日韓貿易協議會比英國更複雜