美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受訪問時曾表示，不排除將中概股美國預托證券（ADR）退市。摩根士丹利發報告稱，若中概股於美退市並回歸港股，港交所（0388）將會為主要受惠者，並將增加港交所收入。大摩稱，現處於金融風險周期正在見底的利好因素，將超越美國關稅的影響利淡因素，將港交所目標價上調近14%，由387元上調440元，維持「超配」評級。
大摩表示，該行將所有中概股ADR轉移至香港上市的假設，並假設香港股票換手率（velocity）較美國水平折讓55%至65%，加上其他不同假設、並進行情景預測分析，大摩料，所有中概股回歸香港，將會增加大市日均成交額（ADV）預測增加額外400億元ADV，變相為港交所額外20億元的收入，額外的20億元收入，同時相等於港交所去年收入的9%。
但大摩提到，該行的策略團體基於中概股ADR被退市，欠缺立法方面的支持及相關的細節等因素，他們預計中概股退市不會是短期內的風險。大摩續指，此次中概股退市的討論更多偏向中美緊張局勢加劇，而非像2021年至2022年時討論中概股退市時，有法律利據支持。大摩稱，即使強迫中概股ADR退市的機會相對低，其風險再度出現或會同時加快香港公司上市申請進度。
大摩指出，目前有12間於香港第二上市的中概股，其市值總值約為1.8萬億元，相關於港的ADV約為81億元，其佔全球股票ADV的34%。而現時有20家於港雙重主要上市的中概股，市值總值為3.5萬億元，ADV約為246億元，其佔全球股票ADV的43%。另沒在香港上市的ADR市值約為1.8萬億元，其於美國ADV為200億元。
大摩亦稱，該行相信金融風險周期正見底，加上中國以創新驅動的經濟增長模型，將會為香港首次公開招股（IPO）及交易活動扮演更重要的角色，上調港股明年大市ADV預測至1900億元。大摩更料，於市場情緒更更好的牛市情景預測下，料ADV會進一步增至2500億元。
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