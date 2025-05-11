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擬報寧德時代在港IPO擬限制美國境內投資者參投

彭博引述消息報道，中美關係緊張局勢或進一步殃及首次公開發售（IPO）市場，全球最大的電動車電池製造商寧德時代（深：300750），決定將IPO的發行方式改用「S規例（Reg S）」，即不可向美國境內投資者發售股份，同時利用此方式去豁免公司，原本需要屢行美國特定監管備案的義務。知情人士透露，即使寧德改透過「S規列」發行股份，令美國境內投資者無法參與公司IPO，但公司仍有足夠的投資者需求。

報道稱，雖然大部分美國機構投資者擁有離岸户口，仍可以去參與寧德的IPO，但寧德以「S規列」發行，會阻擋美國國內的互惠基金去參與，而彭博稱此次寧德於香港大規模IPO，不開放向予美國境內投資者參與為「不尋常」（unusual）。

報道續指，寧德曾於1月份被美國國防部列入涉軍企業的黑名單，而寧德回應稱，指控與事實不符，完全沒有根據。而上月美國眾議院中國特設委員會，亦敦促摩根大通和美國銀行，退出寧德於香港IPO的上市工作。

彭博曾報道過，寧德是次於港IPO打算最少集資40億美元（約312億港元），將會是今年以來全球最大宗IPO。而知情人士稱，寧德IPO集資規劃擴大及行使超額配股權，兩者亦很大機會落實，而寧德集資金額或進一步增至53億美元（412億港元），另知情人士亦稱寧德最快於明日招股。