報道稱，雖然大部分美國機構投資者擁有離岸户口，仍可以去參與寧德的IPO，但寧德以「S規列」發行，會阻擋美國國內的互惠基金去參與，而彭博稱此次寧德於香港大規模IPO，不開放向予美國境內投資者參與為「不尋常」（unusual）。

報道續指，寧德曾於1月份被美國國防部列入涉軍企業的黑名單，而寧德回應稱，指控與事實不符，完全沒有根據。而上月美國眾議院中國特設委員會，亦敦促摩根大通和美國銀行，退出寧德於香港IPO的上市工作。

彭博曾報道過，寧德是次於港IPO打算最少集資40億美元（約312億港元），將會是今年以來全球最大宗IPO。而知情人士稱，寧德IPO集資規劃擴大及行使超額配股權，兩者亦很大機會落實，而寧德集資金額或進一步增至53億美元（412億港元），另知情人士亦稱寧德最快於明日招股。