比亞迪（1211）、吉利（0175）及一汽大眾於4月份，分別佔據內地乘用車零售銷量的首三名，前兩者月內銷量分別按年升5.8%及81.4%，而一汽大眾則按年跌7.2%。比亞迪、吉利和一汽大眾月內零售銷量分別為26.9萬輛、21萬輛及11.1萬輛，相應的市場份額為15.3%、12%及6.3%。

4月份批發乘用車銷量方面，比亞迪按年升19.4%至37.3萬輛，以市佔率17%於批發市場的排首位。吉利按年大升52.7%至23.4萬輛，以市佔率10.7%排名第二。而奇瑞按年升9.7%至19.2萬輛，市佔率則為8.8%，排名第三。

乘聯分會指出，今年國家以舊換新政策的啟動早，補貼政策一步到位，年初市場增長較好，價格戰因此相對溫和，行業「內捲」狀態因市場增長而改善。分會續指，4月乘用車廠商批發及生產均創當月歷史新高，另亦提到4月僅有14款車型降價，較去年4月的41款、2023年4月份的19款數量大幅下降。