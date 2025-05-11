乘聯分會公布4月中國乘用車市場回顧，月內乘用車零售銷量175.5萬輛，按年升14.5%，按月則跌9.4%，銷量為歷來第二佳4月，略為遜於2018年4月的181萬輛歷史高位。乘聯分會指出，今年4月的乘用車零售銷量按年升14.5%，扭轉近10年於4月份零售增速偏低的走勢。首4個月計，零售乘用車銷量按年升7.9%至687.2萬輛。
比亞迪（1211）、吉利（0175）及一汽大眾於4月份，分別佔據內地乘用車零售銷量的首三名，前兩者月內銷量分別按年升5.8%及81.4%，而一汽大眾則按年跌7.2%。比亞迪、吉利和一汽大眾月內零售銷量分別為26.9萬輛、21萬輛及11.1萬輛，相應的市場份額為15.3%、12%及6.3%。
4月份批發乘用車銷量方面，比亞迪按年升19.4%至37.3萬輛，以市佔率17%於批發市場的排首位。吉利按年大升52.7%至23.4萬輛，以市佔率10.7%排名第二。而奇瑞按年升9.7%至19.2萬輛，市佔率則為8.8%，排名第三。
乘聯分會指出，今年國家以舊換新政策的啟動早，補貼政策一步到位，年初市場增長較好，價格戰因此相對溫和，行業「內捲」狀態因市場增長而改善。分會續指，4月乘用車廠商批發及生產均創當月歷史新高，另亦提到4月僅有14款車型降價，較去年4月的41款、2023年4月份的19款數量大幅下降。