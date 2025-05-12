個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.72%，折合報492.17元；阿里巴巴（9988）跌0.36%，折合報121.84元；美團（3690）跌0.93%，折合報140.69元；匯控（0005）升0.12%，折合報88.29元；建行（0939）升0.35%，折合報6.63元。

道期現升0.997%；標期現升1.21%；納期現升1.58%。日本東證指數現升0.2%；韓國KOSPI指數現升0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.47%。

VIX指數隔晚跌2.58%或0.58點，報21.9點。

紐油現升0.14%或0.08美元，報61.11美元；布油現升0.12%或0.08美元，報63.99美元；金價現跌1.2%或40.19美元，報3284.79美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或14美元，報9445.5美元。比特幣現升0.27%或282.54美元，報104579.51美元；美國10年期債息現升0.76%或0.0333厘，報4.4118厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，寶勝國際（3813）、騰訊音樂－ＳＷ（1698）、偉鴻集團控股（3321），及裕元集團（0551）。

中國投融資集團（1226）擬與滴灌通合作，委李小加為董事。

晶泰科技（2228）擬以2.5億元人幣收購四維醫學科技九成股權。

譚仔國際（2217）全年溢利7984萬元跌33%不派息。

廣汽（2238）4月銷量跌13%至11.64萬輛。

太古地產（1972）公布，太古廣場辦公室上季出租率續跌至92%租金疲軟，惟商場零售額有改善。

金利來（0533）股東反對佔比逾44%，私有化建議失效。

丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月升8.4%。

中糧家佳康（1610）4月商品大豬均價按月升3.1%。

大摩上調港交所（0388）目標價14%至440元，若所有中概股回歸或增20億元收入。

李國寶夫婦4.3億元向三井住友收購東亞銀行（0023）4480萬股。

TVB（0511）獲許濤增持，徐敬辭任非執董，「希望（公司）最壞時間已過，同香港一樣」。許濤：間接取得TVB股權屬策略舉措，體現對TVB增長及市值提升具信心。

平保增持招行（3968）。

小鵬（9868）旗下小鵬匯天「陸地航母」生產許可證獲民航管理局受理。

平保增持郵儲行（1658）。

平保減持建行（0939）至5%以下。

美銀上調恒地（0012）評級至「買入」評級，目標價升至26.7元。

百度（9888）旗下蘿蔔快跑在港自動駕駛測試區域獲准擴大。

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