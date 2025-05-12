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恒指高開316點 科指升2.1% 比亞迪電子、地平線機器人升4%

中美貿易會談雙方均稱「實質性進展」，引發市場對貿易緊張局勢緩解的樂觀情緒，推動美期升逾1%，納期升2%，港股今早亦高開，恒指高開316點，見23183.81點，是5月7日23197.57點後最高。

恒指今早高開316點或1.39%，報23183點，大市成交金額23億元；國指今早高開120點或1.45%，報8429點。恒生科技指數開市報5291點，升2.15%。上升股份比例為14.35%，下跌為3.96%，無升跌為81.68%。

藍籌65隻升，6隻下跌，12隻無升跌。比亞迪電子（0285）升4.05%，報34.7元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌2.44%，報5.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7.19元，升4.2%；跌幅最大的是美的集團（0300）開市報76元，跌0.26%。

恒指續高於50天線(22787.24點)。科指續高於10天線(5146.35點)，上試50天線(5395.32點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶勝國際（3813）無成交，報0.51元。

騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報56.2元，無升跌。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

裕元集團（0551）開市報12元，升2.04%。

中國投融資集團（1226）擬與滴灌通合作，委李小加為董事。無成交，報1.6元。

晶泰科技（2228）擬以2.5億元人幣收購四維醫學科技九成股權。開市報4.71元，升1.73%。

譚仔國際（2217）全年溢利7984萬元跌33%不派息。開市報1.51元，跌0.66%。

廣汽（2238）4月銷量跌13%至11.64萬輛。開市報2.81元，升1.08%。

太古地產（1972）公布，太古廣場辦公室上季出租率續跌至92%租金疲軟，惟商場零售額有改善。無成交，報17.04元。

金利來（0533）股東反對佔比逾44%，私有化建議失效。開市報0.9元，跌39.6%。

丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月升8.4%。開市報6.66元，升2.94%。

中糧家佳康（1610）4月商品大豬均價按月升3.1%。開市報1.48元，無升跌。

大摩上調港交所（0388）目標價14%至440元，若所有中概股回歸或增20億元收入。開市報378元，升1.5%。

李國寶夫婦4.3億元向三井住友收購東亞銀行（0023）4480萬股。無成交，報11.12元。

TVB（0511）獲許濤增持，徐敬辭任非執董，「希望（公司）最壞時間已過，同香港一樣」。許濤：間接取得TVB股權屬策略舉措，體現對TVB增長及市值提升具信心。無成交，報3.29元。

平保增持招行（3968）。開市報46.9元，升1.96%。

小鵬（9868）旗下小鵬匯天「陸地航母」生產許可證獲民航管理局受理。開市報77.45元，升2.99%。

平保增持郵儲行（1658）。開市報4.83元，升1.05%。

平保減持建行（0939）至5%以下。開市報6.75元，升1.5%。

美銀上調恒地（0012）評級至「買入」評級，目標價升至26.7元。開市報24.4元，升1.46%。

百度（9888）旗下蘿蔔快跑在港自動駕駛測試區域獲准擴大。開市報86.1元，升1.83%。

破頂股表現

破頂股包括，電訊盈科（0008）創52周高，見5.49元，開市報5.49元，升0.73%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.059元，開市報0.059元，升13.46%；嘉里建設（0683）創52周高，見19.56元，開市報19.56元，無升跌；天工國際（0826）創52周高，見2.52元，開市報2.52元，升9.09%；保誠（2378）創52周高，見86.3元，開市報86.3元，升1.71%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見6.25元，開市報6.25元，升0.16%；中國光大銀行（6818）創52周高，見3.45元，開市報3.45元，升0.88%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見33.35元，開市報33.35元，升2.14%。

異動股

上升異動股，包括，晉安實業（2292）開市報0.76元，升26.67%；龍蟠科技（2465）開市報5.94元，升14.89%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.059元，開市報0.059元，升13.46%；吉林長龍藥業（8049）開市報1.96元，升11.36%；聲揚集團（8163）開市報0.12元，升10.09%；安德利果汁（2218）開市報19.52元，升9.66%；天工國際（0826）創52周高，見2.52元，開市報2.52元，升9.09%；東京中央拍賣（1939）開市報1.16元，升8.41%；泉峰控股（2285）開市報14.8元，升8.35%；啓明醫療－Ｂ（2500）開市報2.58元，升7.95%；優矩控股（1948）開市報2.88元，升7.46%。

下跌異動股，包括，金利來集團（0533）開市報0.9元，跌39.6%；樂普生物－Ｂ（2157）開市報3.98元，跌11.36%；諾誠健華（9969）開市報8.91元，跌7.67%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）開市報43.95元，跌7.47%；眾誠能源（2337）開市報1.77元，跌6.84%；先豐服務集團（0500）開市報0.121元，跌6.2%；晶科電子股份（2551）開市報3.14元，跌5.99%；華置（0127）開市報1.4元，跌5.41%；百濟神州（6160）開市報133元，跌5.27%。

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