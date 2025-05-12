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特朗普擬簽署行政令降低美國藥品價格 使費用不高於藥價最低國家

彭博社報道，美國總統特朗普表示，計劃下令降低美國處方藥成本，使美國人支付的費用不高於藥價最低的國家。特朗普在社交媒體上發帖稱，他將於周一上午9點在華盛頓簽署這項行政命令。

特朗普預測美國藥品價格可能下降30%至80%，還表示「全球藥品價格可能會上漲，以實現平衡，而且這將在多年來首次為美國帶來公平！」

特朗普表示，他將制定最優惠政策，即「美國支付的費用將與世界上支付費用最低的國家相同」。他說，美國的醫療成本「將以前所未有的幅度降低」。

美國藥品價格在全球高居榜首，這推動創新及製藥行業增長。製藥商此前表示，改革該體系將大幅削減收入，並抑制那些有可能延長生命的突破性療法的研發。

特朗普也提到這個行業論點，但表示這意味著「美國的『傻瓜』」最終「無緣無故」地承擔了這些成本。

百濟神州（6160）現跌5.3%，其他創新藥企，亞盛醫藥（6855）跌7.5%，信達生物（1801）跌4.2%，凱萊英（6821）上漲2.4%。原料藥企業：石藥集團（1093）跌2.4%，海普瑞（9989）跌2.4%，聯邦製藥（3933）跌1.4%。

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