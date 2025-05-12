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中美貿易會談推動 美匯、人民幣升值 高盛料人民幣將升值至7

中美貿易會談雙方均稱「實質性進展」，人民幣升值，美匯上升，高盛料人民幣匯率將在一年內升至1美元兌7元人民幣。

離岸人民幣曾升值最多0.28%，是5月7日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.29%。升值至7.2198元，是5月8日7.2167元後最強。現報7.2277元，升值0.17%。連續升值2日，累計升值0.0152元，對上一次連續升值2日是5月5日。

在岸人民幣曾升值最多0.15%，是5月6日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.83%。升值至7.227元，是5月7日7.2169元後最強。現報7.2303元，升值0.11%。連續升值2日，累計升值0.0125元，對上一次連續升值2日是4月30日。

美匯指數曾升最多0.38%，是5月8日後最大升幅度，當日升幅度為1.15%。高見100.716，是5月9日100.862後最高。現報100.671，升0.33%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月5日。

彭博社報道，鑑於中美貿易談判的勢頭和人民幣匯價被低估，高盛預計，人民幣匯率將在12個月內升至1美元兌7元人民幣。修正後的預測顯示，人民幣將走強；該行此前預計，美元/人民幣匯率在12個月內將觸及7.35。

高盛指，目前預測美元/人民幣匯率在3個月內將達到7.2，6個月內將升至7.1。認為，中國出口強勁也將推動人民幣走高；中國政府較可能使用其他政策工具來支持經濟，而非貶值人民幣。

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