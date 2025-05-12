港元現報7.7908元貶值124點子，曾貶值最多132點子，報7.7916元，是2月12日7.7936元後最弱。亦曾升值最多22點子，報7.7762元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.62點子至0.07167%，是2022年6月13日後最低；1星期HIBOR跌13.79點子至0.67714%，是2022年7月22日後最低；2星期HIBOR跌6.93點子至1.05012%，是2022年7月25日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌13.17點子至2.65066%，是2022年8月30日後最低；6個月期HIBOR跌0.26點子至3.00905%，是2022年8月9日後最低；12個月期HIBOR升2.3點子至3.26393%，是5月8日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增35.58億元，至總數21170.32億元，是2022年6月15日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增26.7億元，至總數6107.45億元，是5月2日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1741億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增8.88億元，至總數13189.82億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增4.26億元，至總數12081.1億元，是2月24日後最高。

美匯美息

美元指數現報100.581升值0.242點或0.24%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32509%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-2.3962%，連續5日擴闊，利差是2023年2月15日後最闊，當日差距為-2.4217%。

對上一次連續5日擴闊，是2025年3月28日，當日利差報-0.587%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌7.5點子至1.422%，是2024年12月30日後最低；1星期Shibor跌2.3點子至1.496%，是2024年12月24日後最低；2星期Shibor升0.9點子至1.563%，是5月8日後最高；1個月期Shibor跌2.3點子至1.661%，是1月13日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.9點子至1.685%，是1月16日後最低；6個月期Shibor跌1.9點子至1.685%，是1月16日後最低；1年期Shibor跌1.6點子至1.695%，是1月16日後最低。

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