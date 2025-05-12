張建泰表示，中美會談後雙方均稱取得「實質進展」，並將於今日稍後發表聯合聲明。隨著會談取得積極進展，美元指數和風險資產上漲，離岸人民幣亦升值至7.22水平。但要升穿7.2，將需要更多正面催化劑，特別是人行目前似乎無意支持人民幣進一步升值，在中間價定價保持克制，由4月8日起一直高於7.2。

張建泰表示，貿易戰的負面影響正在中國數據中顯現。中國CPI連續三個月下降，按年減0.1%，符合預期，PPI通縮進一步加劇至按年跌2.7%（預期按年跌2.8%）。數據顯示中國需求受到收縮影響，增加了中國價格的下行壓力。在此背景下，中國似乎有動力在關稅嚴重影響經濟之前緩和中美緊張局勢。

港元方面，張建泰表示，由於金管局注入港元流動性，美元/港元現貨套利交易回歸，港元匯率跌至7.78上方。即將進行的IPO項目擬集資最多410億元，考慮到總結餘將大幅擴大至1741 億元，其對港元匯率的影響應有限。

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