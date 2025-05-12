恒指今早高開316點，高位升368點，低位升115點，高低波幅253點。上升股份比例為31.94%，下跌為23.94%，無升跌為44.1%。

恒指半日升212點或0.93%，報23079點，大市成交金額1302億元；國指升67點或0.81%，報8376點。恒生科技指數收報5279點，升1.91%。

藍籌股成交金額543.93億元，佔大市成交41.77%；科指成份股成交金額369.97億元，佔大市成交28.41%；國指成份股成交金額499.1億元，佔大市成交38.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.64億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.5%，至151.66億元，佔大市成交11.64%。牛熊證成交金額74.71億元，增加3.51%；窩輪成交金額76.95億元，減少5.93%。

藍籌68隻升，12隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升10.17%，收報70.95元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌5.7%，收報22.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報70.95元，升10.17%；跌幅最大的是小米（1810）收報49.6元，跌3.41%。

恒指續高於50天線(22785.16點)。科指續高於10天線(5145.11點)，受制於50天線(5395.07點)。

北水南下合計淨流出63.6億元，終止單日流入。北水本月累計流入9.09億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）625.3億元，較上日減16.87%，佔香港市場成交額由上日的23.27%增至24%。

小米（1810） SU7 Ultra陷虛假宣傳風波 不少車主要求退貨。收報49.6元，跌3.41%。

特朗普擬簽署行政令降低美國藥品價格 使費用不高於藥價最低國家。百濟神州（6160）收報129.3元，跌7.91%。

亞盛醫藥（6855）收報43.85元，跌7.68%。

信達生物（1801）收報49.25元，跌6.01%。

凱萊英（6821）收報52.85元，跌1.86%。

石藥集團（1093）收報5.48元，跌4.53%。

海普瑞（9989）收報4.59元，跌0.65%。

聯邦製藥（3933）收報12.68元，跌2.61%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶勝國際（3813）收報0.51元，無升跌。

騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報56.6元，升0.71%。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

裕元集團（0551）收報11.78元，升0.17%。

中國投融資集團（1226）擬與滴灌通合作，委李小加為董事。創52周高，見4元，收報2.08元，升30%。

晶泰科技（2228）擬以2.5億元人幣收購四維醫學科技九成股權。收報4.65元，升0.43%。

譚仔國際（2217）全年溢利7984萬元跌33%不派息。收報1.49元，跌1.97%。

廣汽（2238）4月銷量跌13%至11.64萬輛。收報2.82元，升1.44%。

太古地產（1972）公布，太古廣場辦公室上季出租率續跌至92%租金疲軟，惟商場零售額有改善。收報16.88元，跌0.94%。

金利來（0533）股東反對佔比逾44%，私有化建議失效。收報1.05元，跌29.53%。

丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月升8.4%。收報6.93元，升7.11%。

中糧家佳康（1610）4月商品大豬均價按月升3.1%。收報1.47元，跌0.68%。

大摩上調港交所（0388）目標價14%至440元，若所有中概股回歸或增20億元收入。收報377元，升1.24%。

李國寶夫婦4.3億元向三井住友收購東亞銀行（0023）4480萬股。收報11.32元，升1.8%。

TVB（0511）獲許濤增持，徐敬辭任非執董，「希望（公司）最壞時間已過，同香港一樣」。許濤：間接取得TVB股權屬策略舉措，體現對TVB增長及市值提升具信心。收報3.27元，跌0.61%。

平保增持招行（3968）。收報47.6元，升3.48%。

小鵬（9868）旗下小鵬匯天「陸地航母」生產許可證獲民航管理局受理。收報79.35元，升5.52%。

平保增持郵儲行（1658）。收報4.82元，升0.84%。

平保減持建行（0939）至5%以下。收報6.66元，升0.15%。

美銀上調恒地（0012）評級至「買入」評級，目標價升至26.7元。收報24.45元，升1.66%。

百度（9888）旗下蘿蔔快跑在港自動駕駛測試區域獲准擴大。收報87.05元，升2.96%。

破頂股表現

破頂股包括，阜豐集團（0546）創上市新高，見6.93元，收報6.82元，升2.87%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.88元，收報8.78元，跌0.11%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見8.2元，收報7.35元，升42.17%；聲通科技（2495）創上市新高，見300元，收報275.4元，升11.5%；中煙香港（6055）創上市新高，見31.8元，收報31.75元，升6.37%；零跑汽車（9863）創上市新高，見60.95元，收報58.5元，跌0.17%；正力新能（3677）創上市新高，見9.82元，收報9.24元，跌1.81%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9216.5元，收報9216.5元，升0.21%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.9元，收報1096.9元，升0.01%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.49元，收報5.39元，跌1.1%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.355元，收報0.315元，跌1.56%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.061元，收報0.057元，升9.62%；遠大醫藥（0512）創52周高，見8.1元，收報7.89元，升5.62%；中視金橋（0623）創52周高，見2.74元，收報2.59元，升1.57%；嘉里建設（0683）創52周高，見19.6元，收報19.3元，跌1.33%；嘉瑞國際（0822）創52周高，見0.37元，收報0.355元，升2.9%；天工國際（0826）創52周高，見2.52元，收報2.35元，升1.73%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.265元，收報0.247元，跌3.14%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見33.35元，收報32.7元，升0.15%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括華誼騰訊娛樂（0419）低見0.039元，收報0.041元，跌2.38%；弘毅文化集團（0419）低見0.039元，收報0.041元，跌2.38%；天成控股（2110）低見0.098元，收報0.098元，跌9.26%；億達中國（3639）低見0.062元，收報0.062元，跌11.43%；匯財金融投資（8018）低見0.024元，收報0.026元，跌7.14%；時騰科技（8113）低見0.038元，收報0.038元，跌7.32%；滬上阿姨（2589）低見126.1元，收報129.5元，跌10.38%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，卓能（集團）（0131）低見1.42元，收報1.44元，跌1.37%；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.152元，升2.7%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；華營建築（1582）低見0.4元，收報0.415元，升1.22%；德林控股（1709）低見3.04元，收報3.12元，跌1.27%；中駿集團控股（1966）低見0.108元，收報0.117元，升5.41%；香港潮商集團（2322）低見0.4元，收報0.43元，跌7.53%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；神威藥業（2877）低見6.96元，收報7.11元，跌0.14%；映恩生物（9606）低見165.5元，收報166元，跌16.62%。

異動股

上升異動股，包括，晉安實業（2292）創52周高，見1.3元，收報0.95元，升58.33%；中國環保能源（0986）收報0.09元，升45.16%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見8.2元，收報7.35元，升42.17%；富譽控股（8269）收報0.085元，升32.81%；中國投融資（1226）創52周高，見4元，收報2.08元，升30%；申港控股（8631）收報0.58元，升27.47%；東京中央拍賣（1939）收報1.35元，升26.17%；財訊傳媒（0205）收報0.202元，升25.47%；高雅光學（0907）創52周高，見0.335元，收報0.32元，升23.08%；樂華娛樂（2306）收報0.85元，升21.43%；亞太金融投資（8193）收報0.225元，升19.68%。

下跌異動股，包括，金利來集團（0533）收報1.05元，跌29.53%；碩奧國際（2336）收報0.064元，跌23.81%；連達科技控股（0889）收報0.265元，跌22.06%；光尚文化控股（8082）收報0.101元，跌21.09%；中國科創產業投資（0339）收報0.1元，跌18.7%；映恩生物（9606）見52周低165.5元，收報166元，跌16.62%；優矩控股（1948）收報2.24元，跌16.42%；電子交易集團（8036）收報0.031元，跌16.22%；威鋮國際（1002）收報0.053元，跌15.87%；中國城市基礎設施（2349）收報0.056元，跌15.15%；MAYER HOLDINGS（1116）收報0.405元，跌14.74%。

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