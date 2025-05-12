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半日沽空金額增41% 恒生中國企業沽空增9倍

大市半日沽空金額147.59億元，較上日增加41.54%，沽空金額佔大市成交比率為11.33%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）14.6億元，較上日增加952%。上日流通股份減1.96%或704.89萬個，至3.51億個，是5月8日後最少，當日達3.58億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.26%或1600萬個，至60.93億個，是5月8日後最少，當日達61.09億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減1.18%或10500萬個，至87.59億個，是5月8日後最少，當日達88.64億個。

沽空增幅最多的股份為，恒生標普五百（3195）增加26422.47%，至94.18萬元；沽空減幅最多的股份為，中廣核新能源（1811）減少96.99%，至4600元。

藍籌當中，沽空比率最高的是恒安（1044）沽空比率59.04%。科指股沽空比率最高的是網易（9999）沽空比率37.56%。

其餘請看附圖。

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