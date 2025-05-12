他續稱，除了到訪卡塔爾投資局，並出席由國際金融集團舉辦的午餐會外，他亦聯同香港代表團與卡塔爾金融中心代表會面。

許正宇引述卡塔爾金融中心行政總裁Yousuf Mohamed Al-Jaida說，卡塔爾與內地以至香港的聯繫在近數十年，尤其是在「一帶一路」倡議推動下，已變得更深更廣。

其他報道

據報劑泰醫藥考慮在港IPO 融資最多2億美元

【有片：埋身擊】美匯升幅料有限 歐元回落至此水平可低吸

半日沽空金額增41% 恒生中國企業沽空增9倍

恒指半日升212點 創1個月高 科指升1.9% 北水流出63億

瑞穗：市場等待中美會談具體內容 銀行體系充裕 IPO對港元影響有限

中美經貿會談取得實質進展 滬深三大指數半日向上 滬指升0.37%

港元拆息普遍向下 續見逾兩年低 僅12個月期升 港元貶值見3個月最弱

小米一度跌5.7% SU7 Ultra陷虛假宣傳風波 不少車主要求退貨

中美貿易會談推動 美匯、人民幣升值 高盛料人民幣將升值至7

滬深三大指數高開 人行進行430億人幣逆回購

特朗普擬簽署行政令降低美國藥品價格 使費用不高於藥價最低國家

恒指高開316點 科指升2.1% 比亞迪電子、地平線機器人升4%

港股ADR跌107點 夜期低水107點 騰訊音樂、裕元等業績

寧德時代IPO 入場費26565.24元

北水增持中行 減持協鑫科技