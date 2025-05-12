財經事務及庫務局局長許正宇隨香港加內地企業商貿代表團，中東時間5月10日展開卡塔爾訪問行程，他在財庫局Facebook專頁表示，除了與卡塔爾埃米爾、國家元首塔米姆、首相兼外交大臣穆罕默德會面，對財庫局來說，很重要的是與卡塔爾不同財金機構人員會面，面對面向他們推介香港作為全球第三國際金融中心優勢和最新發展，更可與他們作即時交流，為日後合作打好基礎。
他續稱，除了到訪卡塔爾投資局，並出席由國際金融集團舉辦的午餐會外，他亦聯同香港代表團與卡塔爾金融中心代表會面。
許正宇引述卡塔爾金融中心行政總裁Yousuf Mohamed Al-Jaida說，卡塔爾與內地以至香港的聯繫在近數十年，尤其是在「一帶一路」倡議推動下，已變得更深更廣。
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