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中銀首季新股認購筆數按年升7倍 推新股抽獎活動最多可抽10手盈富

中銀香港（2388）表示，該行首季新股總認購筆數，較去年同期升7倍。中銀亦宣布，為迎接多宗大型新股陸續上市，該行推出「全城IPO迎『富』大抽獎」，即日起至5月31日，客戶經手機銀行或透過新股融資服務，申請認購新股可參加抽獎，有機會可贏取5,000單位盈富基金（2800）

此外，中銀表示經手機銀行認購新股的個人客戶，可獲豁免新股認購手續費。另客戶如選擇以新股融資認購，亦可享豁免手續費及利息優惠。

中銀香港個金產品助理總經理姚益煇表示，中銀香港持續推出不同配套服務，以支持本地新股市場發展，中銀手機銀行的「抽股易」服務，讓客戶可一覽招股上市的公司資料、影子股表現及待上市新股中簽率等全方位資訊，並針對近期已上市新股提供多角度數據分析及首日招股提示，協助客戶作出投資決策。

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