此外，中銀表示經手機銀行認購新股的個人客戶，可獲豁免新股認購手續費。另客戶如選擇以新股融資認購，亦可享豁免手續費及利息優惠。

中銀香港個金產品助理總經理姚益煇表示，中銀香港持續推出不同配套服務，以支持本地新股市場發展，中銀手機銀行的「抽股易」服務，讓客戶可一覽招股上市的公司資料、影子股表現及待上市新股中簽率等全方位資訊，並針對近期已上市新股提供多角度數據分析及首日招股提示，協助客戶作出投資決策。

其他報道

寧德時代IPO 據報已獲足額認購

財庫局許正宇與卡塔爾財金機構會面 推介香港優勢

據報劑泰醫藥考慮在港IPO 融資最多2億美元

【有片：埋身擊】美匯升幅料有限 歐元回落至此水平可低吸

半日沽空金額增41% 恒生中國企業沽空增9倍

恒指半日升212點 創1個月高 科指升1.9% 北水流出63億

瑞穗：市場等待中美會談具體內容 銀行體系充裕 IPO對港元影響有限

中美經貿會談取得實質進展 滬深三大指數半日向上 滬指升0.37%

港元拆息普遍向下 續見逾兩年低 僅12個月期升 港元貶值見3個月最弱

小米一度跌5.7% SU7 Ultra陷虛假宣傳風波 不少車主要求退貨

中美貿易會談推動 美匯、人民幣升值 高盛料人民幣將升值至7

滬深三大指數高開 人行進行430億人幣逆回購