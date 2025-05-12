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中美減關稅 恒指升逾800點

商務部公布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，彭博社根據內容整理，美國將把對中國商品加徵關稅從145%降至30%，為期90天，中國將把對美國商品關稅稅率從125%降至10%，為期90天。消息公布後，恒指急升暫最多817點或3.58%，是4月10日後最大升幅，高見23685.34點，是3月28日23775.3點後最高。

消息公布後，北水流出擴大，截至15:30分，流出163億，逾兩周最多。

貝森特：看到與中國達成採購協議的可能性

港元曾貶值最多0.2%，是2022年12月7日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.24%。貶值至7.7938元，是2月3日7.7955元後最弱。現報7.7911元，貶值0.16%。

聯合聲明內容如下：

中美日內瓦經貿會談聯合聲明

中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），

認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；

認識可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；

鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；

本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作；

雙方承諾將於2025年5月14日前採取以下措施：

美國將（一）修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留依該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；（二）取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將（一）相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10 %的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；（二）採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

採取上述措施後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長史考特·貝森特和美國貿易代表賈米森·格里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題進行工作層面諮詢。

 

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