蘇黎世保險公布推出個人網絡安全保險計劃，產品賠償因社交工程詐騙而造成的損失，最高賠償額為每受保人每事故5000元；涵蓋因黑客攻擊個人賬戶、信用卡、扣賬卡或電子錢包而導致的網絡欺詐損失，最高賠償額為每事故5000元；補償因網絡攻擊後引起的調查和修復費用，例如數據修復和移除惡意軟件，最高賠償額為每事故1萬元。
產品亦支援面對網絡勒索的客戶，賠償各種形式的勒索費用，最高賠償額為每事故2萬元。此外，「網絡同行」還涵蓋因網絡欺凌行為直接引起的持續網絡監察費用和心理健康輔導費用，最高賠償額為每事故1萬元。
另外，產品為保單持有人提供免費蘇黎世個人網絡安全支援熱線及蘇黎世個人網絡安全應用程式，最多可連接10部電子設備，與家人共享。應用程式功能包括主動預防工具，如安全VPN服務和Wi-Fi掃描，有助提高在線安全和隱私，讓客戶能夠預測和防止潛在損失的發生。
除了防禦功能外，產品提供針對各類網絡威脅的多方面保障，包括網絡欺詐、網絡勒索威脅、網絡社交工程和身份盜竊。同時，保單涵蓋系統和數據修復的後續費用、網絡欺凌受害者的心理健康輔導費用以及與惡意網絡行為有關的法律辯護費用，讓客戶在遭遇網絡事件時，能獲得全面支持。
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