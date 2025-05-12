耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，寧德招股「萬眾期待」，相信是受近年電動車熱潮的帶動，而其在研發電池有獨特優勢，加上論其市值及發展潛力，未來染指「藍籌」，相信只是時間問題。

許繹彬補充，儘管寧德時代（深：300750）於深交所已經上市，由於現行在深交所上市的「3」字開頭股票代號，均是創業板股份，一般香港投資者不能買賣，故料其港H股將掀起新股熱潮。

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