耀才證券（1428）宣布，為使客戶能增加寧德時代（3750）新股的中籤機會，耀才專誠為孖展認購客戶提供無論抽幾多，除均會有10倍槓桿認購外，更提供「$0手續費、$0利息」的優惠。而以現金認購的客戶亦是「$0手續費」。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，寧德招股「萬眾期待」，相信是受近年電動車熱潮的帶動，而其在研發電池有獨特優勢，加上論其市值及發展潛力，未來染指「藍籌」，相信只是時間問題。
許繹彬補充，儘管寧德時代（深：300750）於深交所已經上市，由於現行在深交所上市的「3」字開頭股票代號，均是創業板股份，一般香港投資者不能買賣，故料其港H股將掀起新股熱潮。
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