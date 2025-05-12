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減關稅| 人民幣升值 離岸價穿7.2 在岸價近半年最強 港元兩年最大貶幅 比特幣創3個月新高

中美公布互減關稅後，離岸人民幣升穿7.2，在岸價升值至近半年最強，美匯指數見1個月新高，港元見逾兩年最大貶值幅度，及3個月最弱。美匯強勢，日圓見1個月最弱，金價續回吐，比特幣創3個月新高。

離岸人民幣曾升值最多0.57%，是5月2日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.96%。升值至7.1988元，是5月7日7.1892元後最強。現報7.2077元，升值0.45%。連續升值2日，累計升值0.0352元，對上一次連續升值2日是5月5日。

在岸人民幣曾升值最多0.4%，是5月6日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.83%。升值至7.2091元，是2024年11月13日7.203元後最強。現報7.2122元，升值0.36%。連續升值2日，累計升值0.0306元，對上一次連續升值2日是4月30日。

美匯指數曾升最多1.21%，是4月22日後最大升幅度，當日升幅度為1.34%。高見101.557，是4月10日103.027後最高。現報101.557，升1.21%。

港元曾貶值最多0.2%，是2022年12月7日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.24%。貶值至7.7938元，是2月3日7.7955元後最弱。現報7.7933元，貶值0.19%。連續貶值6日，累計貶值0.0433元，對上一次連續貶值6日是2024年11月15日。

每美元兌日圓曾升值最多1.6%，是5月8日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.63%。升值至147.7日圓，是4月10日147.87日圓後最強。現報147.68日圓，升1.59%。

每百日圓兌港元曾貶值最多1.35%，是5月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.46%。貶值至5.2783，是4月10日5.2479後最弱。現報5.2797，跌1.33%。

金價曾跌最多3.17%，是4月23日後最大跌幅度，當日跌幅度為3.56%。低見3219.6美元，是5月1日3202.04美元後最低。現報3231.92美元，跌2.8%。

比特幣曾升最多1.39%，是5月11日後最大升幅度，當日升幅度為1.71%。高見105744.65美元，是1月31日106038.81美元後最高。現報105261.36美元，升0.92%。連續升2日，累計升2066.35美元，對上一次連續升2日是5月7日。

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