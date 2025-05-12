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減關稅 恒指收市升681點 成交3224億元 北水流出185億 4年最多 23個月流入暫斷纜

中美貿易會談後雙方宣布互減關稅，為期90天，消息公布後，人民幣、美元即時急升值，港股創1個月最大升幅及新高，恒指亦曾升逾800點，不過北水流出亦同時大增至185億元，是2021年2月24日後最多，當日流出199億元，同時，北水連續第23個月流入亦暫時終止，本月累計流出112.59億元。大市成交亦升至3224億元，是4月10日後最多。電子、汽車、港口運輸、家電、服飾相關股均上升。

恒指今早高開316點，高位升817點，低位升115點，高低波幅702點。上升股份比例為45.43%，下跌為24.05%，無升跌為30.51%。

恒指收市升681點或2.98%，報23549點，大市成交金額3224億元，較上日增加99.49%，是4月10日3955.35億元成交後最多；國指升250點或3.01%，報8559點。恒生科技指數收報5447點，升5.16%。

藍籌股成交金額1581.13億元，佔大市成交49.04%；科指成份股成交金額1044.69億元，佔大市成交32.4%；國指成份股成交金額1396.62億元，佔大市成交43.31%。

24隻雙櫃台股，總成交1.56億元人民幣，相當於約1.68億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.28%，至185.21億元，佔大市成交5.74%。牛熊證成交金額93.71億元，增加29.84%；窩輪成交金額91.5億元，增加11.84%。

藍籌72隻升，9隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升14.83%，收報73.95元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌7.38%，收報21.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報73.95元，升14.83%；跌幅最大的是小米（1810）收報50.6元，跌1.46%。

恒指續高於50天線(22794.55點)。科指升穿50天線(5398.43點)。

北水南下合計淨流出185.28億元，終止單日流入。北水本月累計流出112.59億元，暫終止連續23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）創4月10日後新高，升至1517.96億元，較上日增101.79%，佔香港市場成交額由上日的23.27%增至23.53%，是5月6日後高，當日為24.06%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.58%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.67%。高見23685.34點，是3月28日23775.3點後最高。今日收市報23549.46點，是3月27日後收市新高，當日報23578.8點。

連升8日，累計升1577.5點，對上一次連升8日是2024年5月2日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月6日。

科指曾升最多6.19%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見5500.89點，是4月2日5506.56點後最高。今日收市報5447.35點，是3月28日後收市新高，當日報5506.47點。

國指曾升最多3.57%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.61%。高見8605.46點，是4月1日8648.81點後最高。今日收市報8559.23點，是3月28日後收市新高，當日報8606.51點。連升3日，累計升316.98點，對上一次連升3日是5月6日。

中美減關稅 相關股表現

急升藍籌

舜宇（2382）收報73.95元，升14.83%。

比亞迪電子（0285）收報37.95元，升13.79%。

聯想（0992）收報10.18元，升9.58%。

海爾智家（6690）收報24.7元，升8.33%。

理想（2015）收報111.3元，升7.23%。

比亞迪（1211）收報415.6元，升7.39%。

創科實業（0669）收報92.1元，升6.66%。

港口運輸股

中遠海控（1919）收報13.5元，升8.52%。

嘉里物流（0636）收報7.04元，升6.51%。

德翔海運（2510）收報7.08元，升6.79%。

中遠海發（2866）收報0.97元，升5.43%。

南航（1055）收報3.57元，升6.25%。

東航（0670）收報2.62元，升5.22%。

東方海外（0316）收報120.5元，升4.78%。

家電股

泉峰控股（2285）收報15.02元，升9.96%。

海信家電（0921）收報27.95元，升10.04%。

海爾智家（6690）收報24.7元，升8.33%。

美的集團（0300）收報79.3元，升4.07%。

ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見10.74元，收報10.66元，升3.7%。

服飾相關股

互太紡織（1382）收報1.31元，升8.26%。

晶苑國際（2232）收報5.2元，升9.47%。

普拉達（1913）收報52.05元，升3.79%。

維珍妮（2199）收報1.79元，升8.48%。

新秀麗（1910）收報15.44元，升5.61%。

午後消息股表現

耀才證券（1428）為寧德提供10倍新股孖展認購服務。收報6.73元，跌3.03%。

紫金（2899）據報擬分拆黃金業務在港IPO 由中信、大摩安排。收報17.5元，升0.92%。

中銀（2388）首季新股認購筆數按年升7倍 推新股抽獎活動最多可抽10手盈富。創52周高，見33.35元，收報32.65元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810） SU7 Ultra陷虛假宣傳風波 不少車主要求退貨。收報50.6元，跌1.46%。

特朗普擬簽署行政令降低美國藥品價格 使費用不高於藥價最低國家。百濟神州（6160）收報127.8元，跌8.97%。

亞盛醫藥（6855）收報45.15元，跌4.95%。

信達生物（1801）收報49.4元，跌5.73%。

凱萊英（6821）收報53.7元，跌0.28%。

石藥集團（1093）收報5.5元，跌4.18%。

海普瑞（9989）收報4.62元，無升跌。

聯邦製藥（3933）收報12.78元，跌1.84%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶勝國際（3813）收報0.52元，升1.96%。

騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報57元，升1.42%。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

裕元集團（0551）收報12.1元，升2.89%。

中國投融資集團（1226）擬與滴灌通合作，委李小加為董事。創52周高，見4元，收報1.31元，跌18.13%。

晶泰科技（2228）擬以2.5億元人幣收購四維醫學科技九成股權。收報4.77元，升3.02%。

譚仔國際（2217）全年溢利7984萬元跌33%不派息。收報1.5元，跌1.32%。

廣汽（2238）4月銷量跌13%至11.64萬輛。收報2.88元，升3.6%。

太古地產（1972）公布，太古廣場辦公室上季出租率續跌至92%租金疲軟，惟商場零售額有改善。收報16.8元，跌1.41%。

金利來（0533）股東反對佔比逾44%，私有化建議失效。收報0.99元，跌33.56%。

丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月升8.4%。收報7.34元，升13.45%。

中糧家佳康（1610）4月商品大豬均價按月升3.1%。收報1.48元，無升跌。

大摩上調港交所（0388）目標價14%至440元，若所有中概股回歸或增20億元收入。收報385元，升3.38%。

李國寶夫婦4.3億元向三井住友收購東亞銀行（0023）4480萬股。收報11.28元，升1.44%。

TVB（0511）獲許濤增持，徐敬辭任非執董，「希望（公司）最壞時間已過，同香港一樣」。許濤：間接取得TVB股權屬策略舉措，體現對TVB增長及市值提升具信心。收報3.32元，升0.91%。

平保增持招行（3968）。收報48.65元，升5.76%。

小鵬（9868）旗下小鵬匯天「陸地航母」生產許可證獲民航管理局受理。收報83.2元，升10.64%。

平保增持郵儲行（1658）。收報4.87元，升1.88%。

平保減持建行（0939）至5%以下。收報6.75元，升1.5%。

美銀上調恒地（0012）評級至「買入」評級，目標價升至26.7元。收報24.5元，升1.87%。

百度（9888）旗下蘿蔔快跑在港自動駕駛測試區域獲准擴大。收報88.8元，升5.03%。

破頂股表現

破頂股包括，阜豐集團（0546）創上市新高，見6.93元，收報6.77元，升2.11%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.88元，收報8.8元，升0.11%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見8.2元，收報7.31元，升41.39%；聲通科技（2495）創上市新高，見315元，收報315元，升27.53%；中煙香港（6055）創上市新高，見32.45元，收報31.95元，升7.04%；零跑汽車（9863）創上市新高，見60.95元，收報59.55元，升1.62%；正力新能（3677）創上市新高，見9.82元，收報9.15元，跌2.76%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9220元，收報9220元，升0.25%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見917.45元，收報917.45元，升0.23%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1072.6元，收報1072.6元，升0.25%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.95元，收報1096.85元，升0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.02元，收報13.94元，升1.6%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8543.65元，收報8543.65元，升0.3%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1183.15元，收報1183.15元，升0%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.5元，收報1058.5元，升0%；中銀香港（2388）創52周高，見33.35元，收報32.65元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見5.49元，收報5.39元，跌1.1%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.355元，收報0.31元，跌3.13%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.061元，收報0.049元，跌5.77%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.15元，升0.88%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.88元，收報10.5元，升2.94%；遠大醫藥（0512）創52周高，見8.95元，收報8.32元，升11.38%；中視金橋（0623）創52周高，見2.74元，收報2.61元，升2.35%；亞洲金融（0662）創52周高，見4.1元，收報4.1元，無升跌；嘉里建設（0683）創52周高，見19.68元，收報19.56元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見33.35元，收報32.65元，無升跌。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.039元，收報0.042元，無升跌；弘毅文化集團（0419）低見0.039元，收報0.042元，無升跌；首控集團（1269）低見0.025元，收報0.027元，跌3.57%；天成控股（2110）低見0.098元，收報0.099元，跌8.33%；遠洋集團（3377）低見0.135元，收報0.143元，升2.88%；億達中國（3639）低見0.062元，收報0.07元，無升跌；匯財金融投資（8018）低見0.023元，收報0.025元，跌10.71%；時騰科技（8113）低見0.038元，收報0.039元，跌4.88%；創輝珠寶（8537）低見0.11元，收報0.132元，升3.94%；亞洲速運（8620）低見0.067元，收報0.072元，跌6.49%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.142元，無升跌；誼礫控股（0076）低見0.2元，收報0.21元，跌12.86%；卓能（集團）（0131）低見1.42元，收報1.43元，跌2.05%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；中國科創產業投資（0339）低見0.093元，收報0.096元，跌21.95%；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，跌1.35%；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；齊魯高速（1576）低見1.95元，收報2元，跌1.48%；華營建築（1582）低見0.4元，收報0.415元，升1.22%。

異動股

上升異動股，包括，大人國際（1957）收報0.295元，升41.83%；晉安實業（2292）創52周高，見1.3元，收報0.85元，升41.67%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見8.2元，收報7.31元，升41.39%；鴻福堂（1446）創52周高，見0.47元，收報0.47元，升40.3%；東京中央拍賣（1939）收報1.5元，升40.19%；富譽控股（8269）收報0.087元，升35.94%；樂華娛樂（2306）創52周高，見0.95元，收報0.91元，升30%；中國順客隆（0974）收報1元，升29.87%；聲通科技（2495）創上市新高，見315元，收報315元，升27.53%；中國環保能源（0986）收報0.079元，升27.42%；新都酒店（8315）收報0.132元，升24.53%。

下跌異動股，包括，金利來集團（0533）收報0.99元，跌33.56%；光尚文化控股（8082）收報0.098元，跌23.44%；中國科創產業投資（0339）見52周低0.093元，收報0.096元，跌21.95%；中國投融資（1226）創52周高，見4元，收報1.31元，跌18.13%；MAYER HOLDINGS（1116）收報0.395元，跌16.84%；連達科技控股（0889）收報0.285元，跌16.18%；優矩控股（1948）收報2.28元，跌14.93%；國際永勝集團（6663）收報0.375元，跌14.77%；環球數碼創意（8271）收報0.05元，跌13.79%；大中華控股（0021）收報0.119元，跌13.77%；世大控股（8003）收報0.088元，跌13.73%。

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