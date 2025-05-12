moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中順證券期貨遭證監會譴責及罰款200萬元 因保證金貸款手法缺失

證監會宣布，對中順證券期貨作出譴責並處以罰款200萬元，因中順於保證金貸款政策及手法方面有缺失。另證監會亦於上周四（8日）起，暫時吊銷中順負責人員兼核心職能主管沈振偉，為期五個月兩星期。

證監會指出，經調查後發現，於在2017年12月1日至2019年9月30日期間，中順未有充分記錄其保證金貸款政策，亦無嚴格執行某項規定，於訂定客戶的信貸上限時，須以證明其收入淨額或資產淨值的客觀憑證作為參考。中順亦未有規定管理層，於豁免遵守保證金貸款政策時，須輔以書面解釋。

證監會提到，於決定對中順及沈振偉採取上述紀律處分時，已考慮到中順及沈，曾於2021年因中順在處理現金存款，以及第三方資金轉帳時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，而被證監會處分。

證監會續指，處分時亦考慮到沈於2009年擔任另一家公司的負責人員、兼高級管理人員時，因沒有適當並密切監察客戶的交易活動，而另遭證監會處分。

其他報道

減關稅 恒指收市升681點 成交3224億元 北水流出185億 4年最多 23個月流入暫斷纜

渣打：中美貿易會談成果顯著超市場預期

瑞穗：對華關稅降幅超預期利好人民幣 前景取決於中間價信號

減關稅| 人民幣升值 離岸價穿7.2 在岸價近半年最強 港元兩年最大貶幅 比特幣創3個月新高

耀才證券為寧德提供10倍新股孖展認購服務

蘇黎世保險推出個人網絡安全保險產品

貝森特：美國和中國都不想脫鈎 看到達成採購協議的可能性 沒有討論貨幣問題

中美減關稅 恒指升逾800點

Mox Bank推FlexiBoost活存計劃 分階段定活存息

滬深三大指數午後續揚 滬指升0.82%

機管局據報選定5間銀行 安排200億循環信貸額度

紫金據報擬分拆黃金業務在港IPO 由中信、大摩安排

中銀首季新股認購筆數按年升7倍 推新股抽獎活動最多可抽10手盈富

寧德時代IPO 據報已獲足額認購

財庫局許正宇與卡塔爾財金機構會面 推介香港優勢

據報劑泰醫藥考慮在港IPO 融資最多2億美元

【有片：埋身擊】美匯升幅料有限 歐元回落至此水平可低吸

半日沽空金額增41% 恒生中國企業沽空增9倍

恒指半日升212點 創1個月高 科指升1.9% 北水流出63億

瑞穗：市場等待中美會談具體內容 銀行體系充裕 IPO對港元影響有限

中美經貿會談取得實質進展 滬深三大指數半日向上 滬指升0.37%