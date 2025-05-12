證監會指出，經調查後發現，於在2017年12月1日至2019年9月30日期間，中順未有充分記錄其保證金貸款政策，亦無嚴格執行某項規定，於訂定客戶的信貸上限時，須以證明其收入淨額或資產淨值的客觀憑證作為參考。中順亦未有規定管理層，於豁免遵守保證金貸款政策時，須輔以書面解釋。

證監會提到，於決定對中順及沈振偉採取上述紀律處分時，已考慮到中順及沈，曾於2021年因中順在處理現金存款，以及第三方資金轉帳時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，而被證監會處分。

證監會續指，處分時亦考慮到沈於2009年擔任另一家公司的負責人員、兼高級管理人員時，因沒有適當並密切監察客戶的交易活動，而另遭證監會處分。

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