談及他曾公開表示「我仍有獅子山精神」，被問到今時今日香港仲有沒有這種團結一致（Solidarity）及不屈不撓（Perseverance）的精神時，佢指自己是指自90年代起本港的企業家精神、機會、經濟、自力更生、自我提升等，並不期望政府會為你承擔或施捨給你，但現時政府正在做這些工作，包括提供上千億元的中小企融資擔保計劃，事實上並不需要。

Webb指，長遠而言，中國及香港會減低「（專制）Autocratic」變得更「（民主）Democratic」，因創新設計或「中央計劃（Central planning）」是無法維持經濟高增長，最好是讓自由市場運作，自行產生增長﹔有人或會說那「中國奇跡」又怎樣，但正是自鄧小平開放市場，讓部分地區經濟開放，不再限制生產、自由定價等，由中央計劃中放寬。他指，希望這些改革並無停止，往後的中國政府領導都能繼續正常開放，中港傳媒得以有更好環境，因說真話的力量、更加透明等，都是對經濟及人民好的事，希望現時的極端威權主義（Authoritarianism）將在他離開後好起來，大家往後重看這些片段時覺得他的說話是正確的。

他多次強調，Central planning是無法帶來高經濟增長，特別是限制人的流動及資本流動都不可行，若不給予這些自由均不可行。

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