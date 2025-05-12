株式會社日本格付研究所是日本最具影響力的信用評級機構之一，同時獲得美國證監會認可為全國認可統計評級組織（NRSRO）、歐洲證券和市場管理局（ESMA）及香港金融管理局的認證。根據JCR的報告，周大福創建憑藉穩健的盈利能力、強勁的現金流生產力及靈活的市場應變能力，使其信用狀況獲得高度評價。此次維持JCR「A+」評級，充分彰顯集團在香港及亞洲市場的領導地位及長期投資價值。

周大福創建執行董事、集團首席營運及財務總監林戰表示，很榮幸連續第二年獲得JCR授予「A+」評級。這項國際認可充分反映集團多元業務板塊展現的強韌性與卓越的營運表現，即使在複雜多變的市場環境下，集團仍能保持強勁的現金流及穩定盈利。

展望未來，集團將繼續優化資本結構、進一步強化財務實力，積極把握發展機遇，全面提升競爭力。公司對實現長期可持續增長充滿信心，並致力為持份者創造更高價值。

周大福創建股價今日收報7.43元，無升跌，成交額達744萬元。