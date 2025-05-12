舜宇光學（2382）公布4月份出貨數據，光學零件方面，月內手機鏡頭出貨量按年升1.3%至1.03億件，按月則升9.2%，首4個月手機鏡頭出貨量達4億件。4月份車載鏡頭按年升28.9%至1156.6萬件，按月則升17.8%。玻璃球面鏡片按年跌0.8%至238.3萬件，按月升10.2%。其他鏡頭按年升56.6%至994.7萬件，按月則升43.1%。
光學產品方面，手機攝像模組按年跌14.1%至3924.7萬件，按月則升5.2%。其他光電產品按年升14.4%至368.8萬件，按月則升27.7%。
光學儀器方面，顯微儀器按年跌32.7%至1.68萬件，按月亦跌37.1%。
其他報道
中順證券期貨遭證監會譴責及罰款200萬元 因保證金貸款手法缺失
多相︱David Webb：望能與家人共度餘下時光 稱「中央計劃」無法維持全日沽空金額增120% 南方恒生科技增270%
減關稅 恒指收市升681點 成交3224億元 北水流出185億 4年最多 23個月流入暫斷纜
減關稅| 人民幣升值 離岸價穿7.2 在岸價近半年最強 港元兩年最大貶幅 比特幣創3個月新高
貝森特：美國和中國都不想脫鈎 看到達成採購協議的可能性 沒有討論貨幣問題
Mox Bank推FlexiBoost活存計劃 分階段定活存息
中銀首季新股認購筆數按年升7倍 推新股抽獎活動最多可抽10手盈富