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舜宇光學4月手機鏡頭出貨量按月升9.2%

舜宇光學（2382）公布4月份出貨數據，光學零件方面，月內手機鏡頭出貨量按年升1.3%至1.03億件，按月則升9.2%，首4個月手機鏡頭出貨量達4億件。4月份車載鏡頭按年升28.9%至1156.6萬件，按月則升17.8%。玻璃球面鏡片按年跌0.8%至238.3萬件，按月升10.2%。其他鏡頭按年升56.6%至994.7萬件，按月則升43.1%。

光學產品方面，手機攝像模組按年跌14.1%至3924.7萬件，按月則升5.2%。其他光電產品按年升14.4%至368.8萬件，按月則升27.7%。

光學儀器方面，顯微儀器按年跌32.7%至1.68萬件，按月亦跌37.1%。

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