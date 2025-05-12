據港交所資料，中鼎智能已於上周五（9日）遞表申請在港上市。中鼎智能為智能場內物流和倉儲自動化解決方案提供商，獨家保薦人為國泰君安國際。初步招股資料指，諾力在2016年收購中鼎智能的90%股權，上市前持有公司99.6%股權。根據灼識諮詢的資料，就2024年的收入而言，公司在中國智能場內物流解決方案行業中排名第四。

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