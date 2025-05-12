諾力智能（滬：603611）宣布分拆控股子公司中鼎智能於港交所（0388）主板上市。公告指，本次發行上市尚需滿足多項條件，包括但不限於取得中證監備案、港交所及其他有關監管機構的批准，並需綜合考慮市場情況以及其他因素方可實施，尚存在一定不確定性。
據港交所資料，中鼎智能已於上周五（9日）遞表申請在港上市。中鼎智能為智能場內物流和倉儲自動化解決方案提供商，獨家保薦人為國泰君安國際。初步招股資料指，諾力在2016年收購中鼎智能的90%股權，上市前持有公司99.6%股權。根據灼識諮詢的資料，就2024年的收入而言，公司在中國智能場內物流解決方案行業中排名第四。
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