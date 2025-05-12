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中美互降關稅 胡錫進：這是中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利

中美在瑞士日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方同意降低加徵關稅，互相保留加徵10%關稅。其中美國對中國進口貨品關稅將由145%降至30%，而中國對美國進口貨品將由125%降至10%。《環球時報》前總編輯胡錫進表示，這是中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利。

胡錫進在微博發文，讚揚中國談判團隊。他指出，到目前為止，沒有其他國家實現了美中之間上述的平等談判原則。美英上週達成協議，但是美國保留了對英國10%的基礎關稅，英國則反過來沒有採取平等報復措施。日本、加拿大和歐盟都尚未取得美國對它們的平等承諾。

胡錫進認為，中國與美國達成平等協議，這不僅是中國的勝利，也是國際貿易規則和應有秩序的勝利。中美協議是個示範，勢必對其他國家維護自身權利形成鼓舞。

 

 

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