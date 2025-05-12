英國電訊業務方面，按當地貨幣計算，季內來自SMARTY、5G家居及商業等客戶群之合約總人數按年增長，因此毛利按年增長3%至4.37億英鎊，受到季節性因素影響致按季減少2%。當地業務的活躍用戶達到1044.9萬人，按年減少2%。月均合約客戶流失率達1.4%，按年減少0.1個百分點。受到季節性因素影響，資本開支達7800萬英鎊，按年減少40%。

意大利的電訊業務季內的毛利則按年增長1%，達7.25億歐元。由於旗下OpNet批發收益遞增，及客戶服務毛利淨額維持穩定，因此導致該國業務按季毛利跌5%。當地活躍用戶數目達1795.4萬人次，保持零增長。月均合約客戶流失率達1.3%，按年持平。當地業務季內的資本開支達1.28億歐元，按年減少3%。

季內CKHGT的該集團的活躍客戶人數達4560萬，按年增加3%；總資本開支按年減少18%至3.4億歐元；債務淨額則按年減少7%至24億歐元；合約客戶流失率則按年持平，維持在1.2%。

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