長江和記（0001）公布，旗下歐洲及港澳電訊旗艦CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（下稱CKHGT）首季度未經審核財務資料。該集團的總收益按年減少1%至25億歐元；毛利則按年增長2%至18.58億歐元，按年亦增長3900萬歐元，當中有2500萬歐元毛利增長貢獻自英國電訊業務，意大利電訊業務亦貢獻800萬歐元，其他市場則貢獻600萬歐元。若按季度比較，其毛利按季減少5500萬美元，當中英國、意大利及其他市場分別按季減少1400萬美元、3700萬美元及400萬美元。
英國電訊業務方面，按當地貨幣計算，季內來自SMARTY、5G家居及商業等客戶群之合約總人數按年增長，因此毛利按年增長3%至4.37億英鎊，受到季節性因素影響致按季減少2%。當地業務的活躍用戶達到1044.9萬人，按年減少2%。月均合約客戶流失率達1.4%，按年減少0.1個百分點。受到季節性因素影響，資本開支達7800萬英鎊，按年減少40%。
意大利的電訊業務季內的毛利則按年增長1%，達7.25億歐元。由於旗下OpNet批發收益遞增，及客戶服務毛利淨額維持穩定，因此導致該國業務按季毛利跌5%。當地活躍用戶數目達1795.4萬人次，保持零增長。月均合約客戶流失率達1.3%，按年持平。當地業務季內的資本開支達1.28億歐元，按年減少3%。
季內CKHGT的該集團的活躍客戶人數達4560萬，按年增加3%；總資本開支按年減少18%至3.4億歐元；債務淨額則按年減少7%至24億歐元；合約客戶流失率則按年持平，維持在1.2%。
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