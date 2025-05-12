知行汽車（1274）公布，今日（5月12日）旗下專注於機器人研發及商業化的全資子公司艾摩星機器人與蘇州小工匠機器人股東簽署了股權轉讓框架協議，艾摩星將出資收購小工匠大部分股份，成為小工匠機器人控股股東。
小工匠是一家總部位於蘇州的機器人領域國家高新技術企業，主要核心產品為智能一體化關節及定制化機械臂，並且具備電機、減速器及驅動器等關鍵零件的設計及開發能。
公司認為，收購小工匠機器人將加速提升公司在機器人關鍵部件層面的技術積累，加速拓展具體場景應用的業務範圍。公司將在投融資、軟硬件設計、供應鏈及生產製造等方面加速小工匠機器人的產業化進程。同時結合大模型算法， 加速實現針對特定應用場景的AI+機器人的產業化落地。
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