小工匠是一家總部位於蘇州的機器人領域國家高新技術企業，主要核心產品為智能一體化關節及定制化機械臂，並且具備電機、減速器及驅動器等關鍵零件的設計及開發能。

公司認為，收購小工匠機器人將加速提升公司在機器人關鍵部件層面的技術積累，加速拓展具體場景應用的業務範圍。公司將在投融資、軟硬件設計、供應鏈及生產製造等方面加速小工匠機器人的產業化進程。同時結合大模型算法， 加速實現針對特定應用場景的AI+機器人的產業化落地。

其他報道

David Webb：港近年偏向「中央計劃」制度 批港府資源錯配致財赤

David Webb評長和出售港口：這是自由市場交易

長和電訊旗艦CKHGT首季毛利增2%至18.58億歐元

中美互降關稅 胡錫進：這是中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利

A股諾力智能分拆子公司中鼎智能來港上市

舜宇光學4月手機鏡頭出貨量按月升9.2%

摩根資管：中美關稅降幅大於預期 市場將恢復風險偏好

周創建獲日本格付A+長期發行人評級

中順證券期貨遭證監會譴責及罰款200萬元 因保證金貸款手法缺失

多相︱David Webb：望能與家人共度餘下時光 稱「中央計劃」無法維持全日沽空金額增120% 南方恒生科技增270%

減關稅 恒指收市升681點 成交3224億元 北水流出185億 4年最多 23個月流入暫斷纜

渣打：中美貿易會談成果顯著超市場預期

瑞穗：對華關稅降幅超預期利好人民幣 前景取決於中間價信號

減關稅| 人民幣升值 離岸價穿7.2 在岸價近半年最強 港元兩年最大貶幅 比特幣創3個月新高

耀才證券為寧德提供10倍新股孖展認購服務

蘇黎世保險推出個人網絡安全保險產品

貝森特：美國和中國都不想脫鈎 看到達成採購協議的可能性 沒有討論貨幣問題

中美減關稅 恒指升逾800點

Mox Bank推FlexiBoost活存計劃 分階段定活存息