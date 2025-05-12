雙方未來的合作項目將包括善用雙方的場地資源和專業平台舉辦大健康會展活動。其他活動計劃包括透過雙方的場地資源，引入嶄新的大健康旅遊設施和產品，為澳琴旅客和居民提供健康管理和醫療保健服務。

金沙中國行政總裁兼執行董事鄭君諾指出，集團期望藉着與產業園合作為契機，共同發揮澳門世界旅遊休閒中心以及中西文化交流窗口的重要角色，深度融入國家發展大局。當中透過組織會議展覽等不同活動以及引入健康旅遊產品，助力澳門成為這個龐大新興產業的參與者。未來將與粵澳合作中醫藥科技產業園攜手，串聯康體旅遊產業鏈，促進澳琴建設成為首屈一指的健康旅遊目的地。

粵澳中醫藥科技產業園開發公司董事長吳松則表示，產業園與金沙中國在產品研發、服務創新、市場拓展等領域合作空間廣闊，雙方攜手合作將為澳門經濟適度多元發展和大灣區中醫藥高地建設注入新動能。

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