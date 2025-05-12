該活動由今日早9時正至5月26日晚上11時59分，可經Facebook讚好「Value Partners Group 惠理集團」Facebook 專頁及活動貼文，及在富途牛牛關注「惠理投資」富途官方賬號及讚好活動貼文，然後填妥表格，及在活動則文留言並標記「3081 價值黃金ETF」，藉此參加有關活動。

參加者的估價，若貼近倫敦時間5月30日（星期五）早上10時30分的每金衡盎司黃金上午定盤價（美元）為之勝出，得獎者限於1名。惠理將於6月6日星期五或之前，以電話或電郵通知得獎者。

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