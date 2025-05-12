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匯豐：歡迎「南沙金融30條」 為國際銀行創造新發展空間

匯豐銀行表示，歡迎中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯管理局及廣東省人民政府今天聯合發布《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》。

該行亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，今天出台的南沙金融開放舉措是粵港澳大灣區在金融互聯互通、規則銜接及跨境業務創新方面邁出的重要一步。《南沙金融30條》聚焦支持創新創業以及粵港澳跨境金融合作，將為大灣區建設國際金融樞紐和全球創科中心注入新動力。

他續稱，新措施提出要加大支援創新創業的金融服務，提升對科創產業、高端產業、未來產業、數碼產業等的金融服務。香港可以在這個領域發揮離岸融資中心的功能，為區內企業的創新轉型引入更多國際資本。

與此同時，新措施進一步便利投融資、結算、期貨交易、股權投資等方面的跨境金融服務，在南沙設立的「中國企業走出去綜合服務基地」，協助區內企業拓展海外市場，也為包括匯豐在內的國際銀行創造新的發展空間。

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