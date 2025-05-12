據香港電台報道，測試時段為凌晨1時至凌晨5時、早上9時至晚上10時。新的測試路線包括惠東路、文東路、迎禧路、怡東路、東涌東交匯處、裕東路、松仁路、順東路及東涌海濱路。途經區內不同屋苑，但新路線初期主要集中於外圍道路，期望降低對區內影響。

測試車輛數目方面，計劃同時安排3輛自動車在測試路線進行測試。隨著在機場及東涌路段的測試獲得更多驗證，將逐步增加東涌路段的測試車輛。

百度表示，測試期間車上會有一名後備操作員，操作員為本地居民，至少具10年以上駕駛經驗，並完成不少於100小時全職駕駛培訓，測試時會坐在主駕駛座位，監控自動車行車及路面情況、必要時接管車輛，確保安全。面對施工路段，車上的後備操作員可以接管車輛並作出相應的處理，避免影響交通。

運輸署表示，會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試和應用，為後續遙距操作及跨區運行服務奠定基礎。

百度去年12月開始在機場島進行自動車路面測試，今年2月中起，運輸署批准測試，由每次1輛增至5輛，至4月進一步增至每次10輛。自動車測試期間的安全車速上限，亦提高至測試路段的最高車速上限即每小時50公里。運輸署批准百度在4月底開始，在機場島進行小規模載人測試，以及將不載客的路面測試規模，由單一路線擴大至附近更多場景較複雜的公共道路。

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