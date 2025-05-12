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中美達關稅協議 白宮：特朗普取得歷史性貿易勝利

中美周六進行貿易會談後，今日宣布互相降低關稅稅率。白宮在網頁上載便覽（face sheet），以「總統特朗普為美國達成歷史性貿易勝利」為題。

便覽總結早前公布，美國和中國將各自降低115%的關稅，同時保留額外的10%關稅的內容。

白宮指，中美協議是繼英美貿易協議後，另一個歷史性協議，它降低中國對美關稅、消除報復措施，同時保留美國對華的基準關稅，打開未來討論美國出口市場到中國市場的路徑。白宮並稱，協議對美國而言是一場勝利，展示特朗普總統在達成協議上，有無與倫比的專業能力（unparalleled expertise），惠及美國人民。

美國保留10%額外關稅，白宮指10%關稅繼續支持鼓勵國內生產，加強美國供應鏈，並確保美國貿易政策優先支持美國工人。通過實施「對等關稅」，特朗普確保美國貿易政策為美國經濟服務，應對由日益增長且持續的貿易逆差引發的國家緊急狀態，並為美國工人和生產者創造公平的競爭環境。白宮並指，與前幾屆政府不同，特朗普對中國採取強硬、不妥協的立場，以保護美國利益並制止不公平的貿易做法。

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