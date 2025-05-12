經營「HKTVmall」的香港科技探索（1137）公布，今年4月的每月訂單總商品交易額（GMV）為6.31億元，按年跌2.6%，按月跌7.3%﹔4月平均每日訂單總商品交易額為 2100萬元，按年跌2.8%，按月跌4.5%﹔主要是假期相關之旅遊活動影響本地消費者 參與度。
集團指，香港電子商貿業務表現受壓，主要受香港居民出境旅遊持續上升影響。由於清明節及復活節長假期，導致2025年4月每日平均出境人次較3月上升 12%，而較2024年4月則上升 32.6%。今年4月份的平均每日訂單數量為45000元，按年跌10.5%，按月跌2%﹔今年4月份平均訂單值為468元，按年增9.1%，按月跌2.3%。
今年4月的獨立客戶數目由今年3月的59.9萬人下跌2.8%至58.2萬人，而較2024年4月的59.4萬人則下跌2%。今年4月份每月活躍 HKTVmall應用程式使用者由今年3月的 160.9萬人下跌2.6%，至156.7萬人，而較2024年4月的162.7萬人則下跌3.7%。
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