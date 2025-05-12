據公告，盛建是中國恒大在英屬維爾京群島註冊成立的間接全資子公司。根據CEG清盤人及 CEG Holdings臨時清盤人於 2024 年 3 月展開至目前為止進行的調查，此前中國恒大及盛建各持有1股CEG Holdings的普通股，即各持有其 50% 股權。於2022 年 12 月 30 日，盛建以1美元將其持有的1股 CEG Holdings的普通股轉讓予中國恒大。

在轉讓發生當時，盛建無力償還債務，且轉讓價值大幅低於 CEG Holdings 股份當時的價值。

對於轉讓是否根據英屬維爾京群島破產法可予作廢，CEG清盤人及 CEG Holdings 臨時清盤人向一名英國御用大律師及一家英屬維爾京群島的律師行徵詢了法律意見。

根據聯合意見，該轉讓在英屬維爾京群島法律下構成遜值交 易。 英屬維爾京群島法院有權作出命令將該轉讓作廢，並將 CEG Holdings 股份歸還給盛建，以恢復原有的股權狀況。

考慮相關情況後，CEG清盤人及 CEG Holdings臨時清盤人認為由盛建清盤人向英屬維爾京群島法院提出申請並不符合中國恒大、CEG Holdings或盛建各自的債權人的最佳利益；相反，考慮到獲取的聯合意見中的明確意見，自願提出撤銷轉讓申請是更合理和更具成本效益的途徑。

在撤銷轉讓申請後，香港法院已指示於2025年6月25日的上午9時30分進行預留15分鐘撤銷轉讓申請的聆訊。中國恒大自去年1月29日停牌至今，並將繼續停牌。