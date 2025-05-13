特朗普宣稱北京方面在談判中同意取消所有非關稅壁壘，他可能本周末與中國國家主席習近平通話，如果未來90天內談判未能達成協議，關稅可能會大幅上調，但不會超過145%。美國4月關稅收入按年激增130%，創至少十年來單月最高紀錄。

利率互換市場交易員押注聯儲局2025年僅減息兩次。花旗預測7月開始下調利率，高盛料首次減息要等到12月。聯儲局理事Kugler認為，雖然對華稅率暫時降低，但特朗普關稅政策仍可能推高通脹並拖累經濟增長。路透社稱，中國不太可能完全取消稀土出口限制，但或放鬆對美國稀土買家的許可證審批。

個股方面，特朗普與蘋果CEO庫克通話，據報今年晚些時候發布的新款iPhone可能漲價。蘋果據悉計劃開發一項由AI驅動的電池管理模式，延長iPhone電池壽命。

道瓊斯工業平均指數收漲1160點，升幅2.82%，報42410點。標普500指數收漲184點，升幅3.26%，報5844點。納斯達克綜合指數收漲779點，或4.35%，報18708點。

高盛升4.27%，報591.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻149點，而聯合健康跌0.5%，報378.75元，拖累道指11點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報210.79元，升6.17%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報158.46元，升3.73%，亞馬遜(美：AMZN)收市報208.64元，升8.07%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報639.43元，升7.92%，英偉達(美：NVDA)收市報123元，升5.44%，微軟(美：MSFT)收市報449.26元，升2.4%，Tesla (美：TSLA)收市報318.38元，升6.74%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.22%，報544點。德國DAX指數收漲0.29%，報23566點；法國CAC 40指數漲1.38%，報7850點；英國富時100指數收漲0.59%，報8604點。

納斯達克中國金龍指數收漲5.4%，報7449點。

美國2年期債息曾跌最多0.42%，是5月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見3.9935厘，是5月12日3.9077厘後最低。收市報3.9935厘，是5月9日後收市新低，當日報3.891厘。

美國10年期債息曾升最多2.25%，是5月8日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見4.4768厘，是4月14日4.4876厘後最高。收市報4.4709厘，是4月11日後收市新高，當日報4.4895厘。連升3日，累計升0.0924厘，對上一次連升3日是5月5日。

美2年期10年期債息差曾低見42.403基點，是4月10日38.569基點後最窄。收市報45.434基點，是4月9日後收市最窄，當日報41.548基點。連跌2日，累計跌4.407點，對上一次連跌2日是5月2日。

美3個月10年期債息差曾擴闊至11.271基點，是4月14日14.194基點後最闊。收市報7.369基點，是4月22日後收市最闊，當日報7.812基點。連續3日擴闊，累計13.166基點，對上一次連升3日是5月5日。

金龍指數曾升最多5.87%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為5.98%。高見7482.56點，是4月3日7612.35點後最高。收市報7449.06點，是4月3日後收市新高，當日報7550點。

道指曾升最多2.83%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為3.03%。高見42418.05點，是3月27日42523.84點後最高。收市報42410.1點，是3月26日後收市新高，當日報42454.79點。

標指曾升最多3.28%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為3.44%。高見5845.37點，是3月5日5860.59點後最高。收市報5844.19點，是3月3日後收市新高，當日報5849.72點。

納指曾升最多4.36%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為4.47%。高見18710.22點，是3月3日18992.3點後最高。收市報18708.34點，是2月28日後收市新高，當日報18847.28點。連升4日，累計升1018.68點，對上一次連升4日是4月25日。

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