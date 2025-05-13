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港股ADR跌105點 夜期低水146點 京東、新秀麗、日清等業績

美股向上，港股ADR跌105點或0.45%，報23445點，即月恒指夜期升3點，報23403點，夜期低水146點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.64%，折合報515.94元；阿里巴巴（9988）升5.76%，折合報129.09元；美團（3690）升1.49%，折合報143.05元；匯控（0005）升2.6%，折合報90.75元；建行（0939）升0.93%，折合報6.71元。

道期現跌0.185%；標期現跌0.23%；納期現跌0.31%。日本東證指數現升1.7%；韓國KOSPI指數現跌0.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.69%。

VIX指數隔晚跌16.02%或3.51點，報18.39點。

紐油現跌0.35%或0.22美元，報61.73美元；布油現跌0.36%或0.23美元，報64.72美元；金價現跌0.02%或0.88美元，報3235.51美元；LME 銅期貨隔晚升0.79%或75美元，報9520.5美元。比特幣現跌0.29%或302.25美元，報102391.03美元；美國10年期債息現跌0.48%或0.0217厘，報4.4492厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績包括，諾誠健華（9969）、京東物流（2618）、京東（9618）、新秀麗（1910）、日清食品（1475），及越南製造加工出口（0422）

長和（0001）指不斷有股東及傳媒查詢港口交易，重申絕不可能不合法不合規進行。長和電訊旗艦CKHGT首季毛利增2%至18.58億歐元。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）4月GMV跌2.6%，因港人出境旅遊持續上升。

裕元（0551）首季盈利跌24%，寶勝（3813）少賺兩成。

百度（9888）擬將自動車測試範圍擴展至東涌，運輸署：會嚴格把關。

惠理（0806）舉辦估金價活動，送Chiikawa足金工藝串飾。

金沙（1928）與粵澳中醫藥科技產業園簽合作備忘錄，搞大健康展。

知行汽車（1274）收購蘇州小工匠機器人公司。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月升9.2%。

周創建（0659）獲日本格付A+長期發行人評級。

 

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