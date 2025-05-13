恒指今早低開55點或0.24%，報23494點，大市成交金額35億元；國指今早低開14點或0.17%，報8544點。恒生科技指數開市報5431點，跌0.29%。上升股份比例為12.75%，下跌為5.17%，無升跌為82.06%。
藍籌15隻升，50隻下跌，18隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.05%，報22.4元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌6.06%，報26.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，15隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報512.5元，升1.08%；跌幅最大的是理想（2015）開市報108.7元，跌2.34%。
恒指續高於50天線(22803.76點)。科指續高於50天線(5393.08點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，諾誠健華（9969）開市報9.92元，升4.2%。
京東物流（2618）開市報12.5元，跌0.32%。
京東（9618）開市報139.6元，跌0.21%。
新秀麗（1910）開市報15.5元，升0.39%。
日清食品（1475）無成交，報6.76元。
越南製造加工出口（0422）無成交，報0.48元。
長和（0001）指不斷有股東及傳媒查詢港口交易，重申絕不可能不合法不合規進行。長和電訊旗艦CKHGT首季毛利增2%至18.58億歐元。開市報45.05元，跌0.33%。
HKTVmall母企香港科技探索（1137）4月GMV跌2.6%，因港人出境旅遊持續上升。開市報2.13元，無升跌。
裕元（0551）首季盈利跌24%，寶勝少賺兩成。開市報12.46元，升2.98%。
寶勝（3813）開市報0.51元，跌1.92%。
百度（9888）擬將自動車測試範圍擴展至東涌，運輸署：會嚴格把關。開市報89元，升0.23%。
惠理（0806）舉辦估金價活動，送Chiikawa足金工藝串飾。無成交，報1.49元。
金沙（1928）與粵澳中醫藥科技產業園簽合作備忘錄，搞大健康展。開市報16元，跌0.74%。
知行汽車（1274）收購蘇州小工匠機器人公司。開市報17.88元，升10.1%。
舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月升9.2%。開市報73.25元，跌0.95%。
周創建（0659）獲日本格付A+長期發行人評級。開市報7.43元，無升跌。
破頂股包括，金涌投資（1328）無成交，報1.87元；中國人民保險集團（1339）創52周高，見4.98元，開市報4.98元，無升跌；粵豐環保（1381）創52周高，見4.87元，開市報4.87元，升0.62%；鴻福堂（1446）創52周高，見0.485元，開市報0.485元，升3.19%；快狗打車（2246）無成交，報3.33元；赤子城科技（9911）創52周高，見8.58元，開市報8.58元，升1.9%。
異動股
上升異動股，包括，智數科技集團（1159）開市報0.99元，升127.59%；優必選（9880）開市報100.2元，升14.91%；廣聯工程控股（1413）開市報0.074元，升13.85%；知行汽車科技（1274）開市報17.88元，升10.1%；亨鑫科技（1085）開市報1.44元，升8.27%；復宏漢霖（2696）開市報36.9元，升7.74%；中國環保能源（0986）開市報0.085元，升7.59%；百濟神州（6160）開市報136.6元，升6.89%；細葉榕科技（8107）開市報0.495元，升6.45%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）開市報3.3元，升6.11%。
下跌異動股，包括，茂盛控股（0022）開市報0.142元，跌54.19%；中國投融資（1226）開市報1.12元，跌14.5%；盛京銀行（2066）開市報0.93元，跌7%；朗詩（0106）開市報0.014元，跌6.67%；潤啤（0291）開市報26.35元，跌6.06%；CMON（1792）開市報0.016元，跌5.88%；深圳國際（0152）開市報7.48元，跌5.32%。
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