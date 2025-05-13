恒指今早低開55點或0.24%，報23494點，大市成交金額35億元；國指今早低開14點或0.17%，報8544點。恒生科技指數開市報5431點，跌0.29%。上升股份比例為12.75%，下跌為5.17%，無升跌為82.06%。