港元現報7.7924元貶值12點子，曾貶值最多24點子，報7.7936元，亦曾升值最多41點子，報7.7871元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.73點子至0.0444%，是2022年5月26日後最低；1星期HIBOR跌5.51點子至0.62202%，是2022年7月22日後最低；2星期HIBOR跌16.49點子至0.88524%，是2022年7月22日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌37.47點子至2.27595%，是2022年8月5日後最低；6個月期HIBOR跌26.05點子至2.74857%，是2022年7月21日後最低；12個月期HIBOR跌16.74點子至3.09655%，是2022年6月20日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減17.98億元，至總數21152.34億元，是5月8日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減26.1億元，至總數6081.35億元，是5月8日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1741億元，與上日相同，總結餘是5月9日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增8.12億元，至總數13197.94億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增15.83億元，至總數12096.93億元，是2月24日後最高。

美匯美息

美元指數現報101.674貶值0.114點或0.11%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32509%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-2.3885%，連續5日擴闊，利差是2023年2月15日後最闊，當日差距為-2.4217%。

對上一次連續5日擴闊，是2025年3月28日，當日利差報-0.587%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1.6點子至1.406%，是2024年12月30日後最低；1星期Shibor跌0.6點子至1.49%，是2024年12月24日後最低；2星期Shibor跌0.7點子至1.556%，是5月9日後最低；1個月期Shibor跌1.4點子至1.647%，是1月10日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.3點子至1.672%，是1月14日後最低；6個月期Shibor跌1.3點子至1.672%，是1月14日後最低；1年期Shibor跌1.1點子至1.684%，是1月13日後最低。

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