此協議為行政長官率領的香港商貿代表團前往卡塔爾的其中一項舉措，標誌着恒生指數公司拓展中東市場及進一步深化海外網絡的重要里程碑，助力鞏固香港國際金融中心地位。

雙方將透過今次合作攜手探索不同領域的合作機會，推廣及提升大眾對兩地資本市場的認識和了解、加強商業聯繫以提升市場參與度，以及促進行業信息及數據交流。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，是次合作展示商貿代表團到訪的實際成果，亦為未來促成香港與中東地區更多金融合作，例如產品及指數開發和投資者教育等奠定基礎，體現香港作為國際金融中心推動國際交往合作、擔當「超級聯繫人」的獨有地位。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯稱，憑藉恒生指數公司作為香港和內地領先指數公司的專業知識，加上香港國際金融中心優勢，結合卡塔爾在中東地區的金融市場地位，雙方合作將為兩地發掘更多增長機遇，並進一步協助香港發揮聯通內地和國際的「超級聯繫人」角色。

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