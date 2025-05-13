汪濤預計，近期中美貿易緊張局勢緩和，可能會降低2025年額外財政刺激加碼的潛在規模。正如該行之前所述，額外的財政政策支持可用於減輕出口商和製造商受到的關稅衝擊，支持地方政府財政和基建支出，進一步擴大消費以舊換新，並推出新的支持措施，以及增加社保支出和對居民部門的補貼（包括育兒和生育補貼）。鑒於4月份房地產市場再次走弱，繼續預計政府將進一步推動房地產去庫存。在通縮壓力持續和不確定性高企的情況下，繼5月初降低政策利率10個基點後，預計央行將在2025年內再降息20-30個基點。

汪濤指，此前在20%芬太尼關稅增加34%「對等關稅」情況下，預計中國實際GDP增長3.7%；而在只有20%芬太尼關稅時，此前預計中國實際GDP增長4%左右。鑒於中國可能仍需要將部分美國訂單轉為內銷，國內CPI通縮壓力可能會持續更長時間，但可能好於我們之前對2025年CPI基準預測，即跌0.6%。

全年人民幣兌美元匯率或在7-7.5區間內波動，但不會大幅升值或貶值，鑒於近期中美貿易戰緩和，人民幣匯率可能更為趨近偏強區間。

瑞銀指，此次加徵關稅稅率下降後，估算2025年以來美國對中國產品的加權平均關稅率（從價）提高了約30%，此次關稅下調之前則為提高了約96%。再加上此前特朗普第一任期和拜登政府已經徵收的關稅，估算美國對中國產品的總加權平均關稅稅率目前約為43.5%。

鑒於中美在一些基本問題上存在顯著分歧，未來90天的暫緩期間和結束之後，中美貿易談判仍然存在較大不確定性。從上行風險來看，此前加徵的20%關稅（與芬太尼管控相關）有可能部分下調，和/或24%所謂「對等關稅」的暫緩期有可能繼續延長。

相反，未來幾個月美國關稅加徵政策也可能出現一些明顯反覆，包括目前暫停加徵的24%「對等關稅」可能會部分或全部再次加徵，類似於2018-19年中美貿易摩擦期間所發生的情況等。

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