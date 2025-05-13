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恒指半日跌394點 科指跌2.9% 北水流入27億

中美關稅休戰，日韓台股上升，不過A股未有大升，上證半日僅升0.08%，深成更跌0.29%，拖累港股走勢，恒指、國指跌逾1%，科指失守50天線，美期亦跌逾0.2%。

恒指今早低開55點，高位跌55點，低位跌420點，高低波幅365點。上升股份比例為22.39%，下跌為33.19%，無升跌為44.41%。

恒指半日跌394點或1.67%，報23155點，大市成交金額1332億元；國指跌152點或1.78%，報8406點。恒生科技指數收報5284點，跌2.99%。

藍籌股成交金額583.54億元，佔大市成交43.8%；科指成份股成交金額387.94億元，佔大市成交29.12%；國指成份股成交金額508.79億元，佔大市成交38.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.58%，至135.98億元，佔大市成交10.2%。牛熊證成交金額65.72億元，減少29.86%；窩輪成交金額70.25億元，減少23.21%。

藍籌20隻升，61隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.19%，收報22.65元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌6.76%，收報68.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報21.15元，升1.2%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報68.95元，跌6.76%。

恒指續高於50天線(22796.98點)。科指跌穿50天線(5390.14點)。

北水南下合計淨流入27.17億元，終止單日流出。北水本月累計流出85.41億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）565.54億元，較上日減62.74%，佔香港市場成交額由上日的23.53%減至21.22%。

個股表現

花旗：Keeta在沙特表現強勁 有望追平或超越當地第二名。美團（3690）簽署10億美元投資協議 Keeta將進入巴西。收報138.6元，跌4.08%。

優必選（9880）與華為圍繞具身智能和人形機器人領域合作。收報92.5元，升6.08%。

富力（2777）聯合創始人之子據報因涉貸款糾紛被禁止出境。收報1元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，諾誠健華（9969）收報9.61元，升0.95%。

京東物流（2618）收報12.16元，跌3.03%。

京東（9618）收報137.6元，跌1.64%。

新秀麗（1910）收報15.42元，跌0.13%。

日清食品（1475）收報6.72元，跌0.59%。

越南製造加工出口（0422）收報0.48元，無升跌。

長和（0001）指不斷有股東及傳媒查詢港口交易，重申絕不可能不合法不合規進行。長和電訊旗艦CKHGT首季毛利增2%至18.58億歐元。收報44.85元，跌0.77%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）4月GMV跌2.6%，因港人出境旅遊持續上升。收報2.12元，跌0.47%。

裕元（0551）首季盈利跌24%，寶勝少賺兩成。收報12.18元，升0.66%。

寶勝（3813）收報0.51元，跌1.92%。

百度（9888）擬將自動車測試範圍擴展至東涌，運輸署：會嚴格把關。收報88元，跌0.9%。

惠理（0806）舉辦估金價活動，送Chiikawa足金工藝串飾。收報1.46元，跌2.01%。

金沙（1928）與粵澳中醫藥科技產業園簽合作備忘錄，搞大健康展。收報16.1元，跌0.12%。

知行汽車（1274）收購蘇州小工匠機器人公司。收報16.36元，升0.74%。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月升9.2%。收報68.95元，跌6.76%。

周創建（0659）獲日本格付A+長期發行人評級。收報7.43元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，聲通科技（2495）創上市新高，見405元，收報405元，升28.57%；中煙香港（6055）創上市新高，見33.1元，收報31.35元，跌1.88%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.06元，收報1.04元，升1.96%；零跑汽車（9863）創上市新高，見62.8元，收報61.55元，升3.36%；德翔海運（2510）創上市新高，見7.56元，收報7.32元，升3.39%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9220.9元，收報9220.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1183.35元，收報1183.35元，升0.02%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升1.21%；利基控股（0240）創52周高，見1.15元，收報1.15元，無升跌；先施（0244）創52周高，見0.275元，收報0.26元，升6.56%；國富創新（0290）創52周高，見1.54元，收報1.46元，無升跌；國華（0370）創52周高，見1.42元，收報1.4元，升14.75%；中國食品（0506）創52周高，見3.32元，收報3.28元，升2.18%；梧桐國際（0613）創52周高，見1元，收報0.87元，升1.16%；嘉里建設（0683）創52周高，見19.8元，收報19.78元，升1.12%；嘉瑞國際（0822）創52周高，見0.375元，收報0.37元，升1.37%；中信銀行（0998）創52周高，見6.53元，收報6.48元，升2.37%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，從玉智農（0875）低見0.44元，收報0.45元，跌4.26%；新耀萊（0970）低見0.405元，收報0.45元，無升跌；中國金屬利用（1636）低見0.295元，收報0.315元，跌25%；辰興發展（2286）低見0.112元，收報0.112元，跌51.3%；迪信通（6188）低見0.36元，收報0.36元，跌8.86%；匯財金融投資（8018）低見0.021元，收報0.022元，跌12%；萬星控股（8093）低見0.058元，收報0.058元，跌3.33%；怡康泰工程集團（8445）低見0.154元，收報0.154元，跌12%；易站綠色科技（8475）低見0.16元，收報0.16元，跌10.61%；滬上阿姨（2589）低見117元，收報121.8元，跌4.09%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.34元，收報1.38元，跌1.43%；九龍建業（0034）低見2.89元，收報2.93元，跌2.33%；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.145元，升2.11%；實德環球（0487）低見0.045元，收報0.048元，跌5.88%；達利國際（0608）低見1.3元，收報1.3元，跌6.47%；港灣數字（0913）低見0.175元，收報0.175元，跌1.13%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；知行集團控股（1539）低見0.35元，收報0.37元，升2.78%；香港潮商集團（2322）低見0.4元，收報0.425元，升4.94%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，智數科技集團（1159）收報3元，升589.66%；國瑞健康（2329）收報0.055元，升44.74%；中國環保能源（0986）收報0.102元，升29.11%；中科生物（1237）創52周高，見0.47元，收報0.47元，升28.77%；聲通科技（2495）創上市新高，見405元，收報405元，升28.57%；興業控股（0132）收報0.355元，升24.56%；科軒動力控股（0476）收報0.345元，升18.97%；道和環球（0915）收報0.129元，升18.35%；樂華娛樂（2306）創52周高，見1.17元，收報1.07元，升17.58%；新天地產集團（0760）收報0.198元，升16.47%；順豐同城（9699）收報10.36元，升14.86%。

下跌異動股，包括，茂盛控股（0022）收報0.142元，跌54.19%；辰興發展（2286）創上市新低，見0.112元，收報0.112元，跌51.3%；中達集團控股（0139）收報0.03元，跌38.78%；中國投融資（1226）收報0.9元，跌31.3%；維太創科（6133）收報0.25元，跌26.47%；中國置業（0736）收報0.122元，跌26.06%；中國金屬利用（1636）創上市新低，見0.295元，收報0.315元，跌25%；中國上城（2330）收報0.094元，跌16.81%；中國恒有源集團（8128）收報0.038元，跌15.56%；中國資源交通（0269）平上市低位0.01元，收報0.011元，跌15.38%。

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