飛機。

報道引述知情人士表示，中國政府本周開始通知相關部門和國內航空公司，可以恢

復接收波音飛機。知情人士稱，是否接收波音飛機將取決於航空公司自身商業需求。其中一位知情人士稱，航空公司可以自行磋商、決定和安排何時恢復接收。

中國民航局沒有立即回覆彭博尋求置評的傳真。波音公司不予置評。

在被中國客戶暫停接收後，數架波音飛機已經飛回美國。同時，波音還警告，準備對尚未交收的中國訂購飛機尋找替代買家。印度、馬來西亞和沙烏地對可以立即交貨的737Max型客機公開表達了興趣。

今年有大約50架波音飛機等待交付中國，重啟交付可以節省時間和尋求新買家的成本，而且可以確保收款。

彭博今年4月中旬引述知情人士報道，中美關稅戰升級後，中國已要求境內航空公司暫停接收等待交付的波音飛機。4月下旬，在回應有關中國停止接受波音客機報導時，中國商務部發言人表示，中方願繼續支持兩國企業開展正常的商業合作，希美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。

中美周末在日內瓦舉行經貿會談後，5月12日發布聯合聲明，中美同意暫時大幅下調對彼此加徵的關稅。

在這份聲明中，中國承諾將於5月14日前採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

上述聲明規定，中國將在90天內暫停大部分對美反制關稅，僅保留對美國產品加徵10%的關稅。不過，如果雙方三個月內未就繼續降低關稅達成進一步協議，波音向中國客戶交付飛機的窗口存在再次關閉的風險。

中國預計在未來20年的飛機需求將佔全球市場的20%。2018年，近四分之一的波音飛機最終流向中國客戶。但最近幾年，由於雙邊貿易緊張和波音自身問題，波音公司都沒有獲得中國的重大訂單。

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