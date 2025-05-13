韓祖恩指，Equinix現時在港擁逾600家企業客，其中最多的是雲端、IT設施服務商，有約220家。此外她也指，來自銀行、金融科技業界的客戶近年也逐步上升，且已形成集聚效應，即兩間或更多彼此之間有業務往來的金融機構，購買數據交換服務時會選擇Equinix旗下的同一個或距離相近的數據中心，以更快實現數據交換。

現時Equinix於本港擁五個數據中心，其中三個位於荃灣，其餘兩個分別位於沙田及將軍澳。去年該公司宣布，投資1.24億美元於本港荃灣建設第六座數據中心，首階段料提供1000個機櫃。韓祖恩表示，公司旗下現有的五個數據中心已接近滿負載運轉，故需興建第六座數據中心，項目料於明年上半年正式啓用。

另一邊廂，本港為亞洲主要海底電纜樞紐之一，但地緣政治下此種地位或受挑戰，因2020年美國曾要求Google、Meta旗下的一條跨太平洋海底電纜避開本港、轉經台灣。被問及數據中心營運商在港營運會否因此受影響時，韓祖恩則相信不會，因本港仍有11個海纜系統，而香港本地與其他亞洲地區交換數據亦僅需55微秒。

其他報道

滬指連升兩個交易日 收漲0.17%

瑞穗：人行對人民幣進一步升值保持謹慎 5%GDP增長目標 現在更易實現

中國據報允境內航空公司恢復接收波音飛機

【有片：埋身擊】美元反彈黃金回落 3200美元為關鍵支持位

金額減3% 恒生中國企業沽空增13%

恒指半日跌394點 科指跌2.9% 北水流入27億

日清食品首季少賺6.71%

丸紅CEO重申承諾與巴郡進行長期合作

中美關稅戰暫停火 瑞銀上調中國GDP增速預期至3.7%至4%

港元拆息全線向下 續見逾兩年低 1個月HIBOR連跌6日

恒指公司與卡塔爾金融中心簽署合作意向協議書

據報蘋果擬推AI工具延長iPhone電池壽命