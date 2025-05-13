數據基建營運商Equinix指，2023年4月至今年4月，本港整體連接本土及外地的互聯網交換的高峰流量（Peak Traffic）按年增幅達37%，同時Equinix的互聯網交換流量則升57%。Equinix香港區董事總經理韓祖恩表示，疫後環球及本港經濟逐漸復蘇，再加上近年內地企業出海需求旺盛，均推升數據使用需求。
韓祖恩指，Equinix現時在港擁逾600家企業客，其中最多的是雲端、IT設施服務商，有約220家。此外她也指，來自銀行、金融科技業界的客戶近年也逐步上升，且已形成集聚效應，即兩間或更多彼此之間有業務往來的金融機構，購買數據交換服務時會選擇Equinix旗下的同一個或距離相近的數據中心，以更快實現數據交換。
現時Equinix於本港擁五個數據中心，其中三個位於荃灣，其餘兩個分別位於沙田及將軍澳。去年該公司宣布，投資1.24億美元於本港荃灣建設第六座數據中心，首階段料提供1000個機櫃。韓祖恩表示，公司旗下現有的五個數據中心已接近滿負載運轉，故需興建第六座數據中心，項目料於明年上半年正式啓用。
另一邊廂，本港為亞洲主要海底電纜樞紐之一，但地緣政治下此種地位或受挑戰，因2020年美國曾要求Google、Meta旗下的一條跨太平洋海底電纜避開本港、轉經台灣。被問及數據中心營運商在港營運會否因此受影響時，韓祖恩則相信不會，因本港仍有11個海纜系統，而香港本地與其他亞洲地區交換數據亦僅需55微秒。
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