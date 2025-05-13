領展表示，此次企業品牌煥新，旨在深化領展作為房地產投資者和管理人的角色，以更好地配合集團的業務演進和戰略拓展。領展不僅管理領展房託及其旗下的房地產投資組合，還包括新推出的基金管理業務——領展房地產投資（LREP）。

領展集團行政總裁王國龍表示，「今年是領展房託上市20周年，我們煥新品牌標誌，象徵領展在房地產投資和管理領域再邁向一個重要的里程碑。長期以來，領展主力管理旗下領展房託的物業組合；隨着LREP的推出，領展正積極拓展基金管理業務。為配合集團發展新方向，我們對企業品牌進行了戰略性調整，進一步鞏固我們的定位：面向基金單位持有人、資本合作夥伴、租戶以及我們所服務的社群，成為在亞太區房地產領域值得信賴的合作夥伴」。

領展稱，將會為公眾投資者和私人資本，管理一系列的資產投資工具，並將為這些不同的投資工具提供相應的品牌架構。希望新轉變可進一步鞏固領展的定位：面向基金單位持有人、資本合作夥伴、租戶以及其所服務的社群，成為在亞太區房地產領域值得信賴的合作夥伴。

領展稱，全新標誌主要作企業傳訊之用，原有的領展房託標誌將繼續作為面向消費者的標誌，並仍會出現於我們的商場及其他相關資產上。領展及領展房託的企業標誌使用英文版本，主要反映領展業務邁向國際化。

領展稱，將繼續與以香港為基地的房託單位持有人、租戶、客戶和業務夥伴一道，致力於在香港經營業務。所有載有原有領展房託標誌的領展房託基金單位的文件、合約和證明書，仍繼續有效。

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