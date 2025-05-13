moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

領展換新標誌 王國龍：正積極拓展基金管理業務

領展房產基金（0823）(領展房託)的管理人領展資產管理有限公司（領展）宣布，隨着集團業務不斷演進和多元化發展，領展將會煥新其企業品牌標誌。

領展表示，此次企業品牌煥新，旨在深化領展作為房地產投資者和管理人的角色，以更好地配合集團的業務演進和戰略拓展。領展不僅管理領展房託及其旗下的房地產投資組合，還包括新推出的基金管理業務——領展房地產投資（LREP）。

領展集團行政總裁王國龍表示，「今年是領展房託上市20周年，我們煥新品牌標誌，象徵領展在房地產投資和管理領域再邁向一個重要的里程碑。長期以來，領展主力管理旗下領展房託的物業組合；隨着LREP的推出，領展正積極拓展基金管理業務。為配合集團發展新方向，我們對企業品牌進行了戰略性調整，進一步鞏固我們的定位：面向基金單位持有人、資本合作夥伴、租戶以及我們所服務的社群，成為在亞太區房地產領域值得信賴的合作夥伴」。

領展稱，將會為公眾投資者和私人資本，管理一系列的資產投資工具，並將為這些不同的投資工具提供相應的品牌架構。希望新轉變可進一步鞏固領展的定位：面向基金單位持有人、資本合作夥伴、租戶以及其所服務的社群，成為在亞太區房地產領域值得信賴的合作夥伴。

領展稱，全新標誌主要作企業傳訊之用，原有的領展房託標誌將繼續作為面向消費者的標誌，並仍會出現於我們的商場及其他相關資產上。領展及領展房託的企業標誌使用英文版本，主要反映領展業務邁向國際化。

領展稱，將繼續與以香港為基地的房託單位持有人、租戶、客戶和業務夥伴一道，致力於在香港經營業務。所有載有原有領展房託標誌的領展房託基金單位的文件、合約和證明書，仍繼續有效。

 

其他報道

Cathie Wood 今年來六度增持百度

Equinix：疫後環球及本港經濟逐漸復蘇、內地企業出海 推升數據使用需求

滬指連升兩個交易日 收漲0.17%

瑞穗：人行對人民幣進一步升值保持謹慎 5%GDP增長目標 現在更易實現

中國據報允境內航空公司恢復接收波音飛機

【有片：埋身擊】美元反彈黃金回落 3200美元為關鍵支持位

半日沽空金額減3% 恒生中國企業沽空增13%

恒指半日跌394點 科指跌2.9% 北水流入27億

日清食品首季少賺6.71%

丸紅CEO重申承諾與巴郡進行長期合作

中美關稅戰暫停火 瑞銀上調中國GDP增速預期至3.7%至4%