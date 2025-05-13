九龍灣 MegaBox 將於本月15日起舉行為期七周的「1折感謝祭」，涵蓋傢俬、家品、家電、寢具及寵物用品等五大主題，過萬件貨品低至一折，總值超過300萬元。商場亦會派發合共千萬元電子現金券及獎品，吸引消費者前來選購。

五大主題折扣

今次活動由5月15日至7月2日舉行，按商品種類分階段推出折扣優惠。活動初期將集中推廣傢俬家品，其後依次涵蓋寵物用品、寢具及家電產品。參與品牌包括IKEA、NITORI、Tempur、Serta、AEON等，提供包括梳化、床褥、智能家電及寵物用品等各類家居產品。

消費者於活動期間在MegaBox購買家居佈置及用品或電子產品，可換領家品或電子產品，例如價值980元的炒鍋或價值2,980元的空氣淨化機。啟德及九龍灣住戶更可額外獲得200元 IKEA 禮品卡。此外，商場每周將選出「家居購物王」，最高消費者可獲贈名貴家電，如按摩椅或空氣清新機。

為推動顧客登記其會員計劃「Mega Club」，商場亦推出多項消費回贈。凡於場內消費滿100元，可獲1套總值600元的電子家品現金券；消費達150元至300元，則額外獲得10至30元美食券。

Mega Club會員消費滿100元，可獲一套總值600元的家品電子現金券；滿150至299元可額外獲得10元美食電子現金券，滿300元以上則可獲30元美食電子現金券（適用於下午5時後消費）。場內餐廳亦推出1元加購優惠，包括燒肉牛五花、咖啡等，並可與電子現金券同時使用。

寵物主題活動

除購物優惠外，MegaBox亦針對寵物家庭推出名為「寵寵梳乎祭」的活動，於5月31日及6月1日舉行。活動設有寵物市集、梳毛比賽、人寵瑜伽體驗及教育工作坊等，並邀請本地動物機構分享相關知識。活動期間，商場更聯同九巴提供四條寵物專車路線，方便市民與寵物前往。

免費泊車優惠

MegaBox提供最多5小時免費泊車優惠。周一至五消費滿100元可獲1小時免費泊車，消費愈高優惠愈多。周末及公眾假期亦設有相應安排，配合戲院票尾優惠，可額外獲得最多2小時泊車時數。此外，駕駛電動車的顧客在晚市消費滿指定金額，亦可獲得充電券。

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